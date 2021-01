“Sta per partire finalmente una nuova stagione e si spera sia quella conclusiva per la ferrovia Ferrandina-Matera. La recente nomina del commissario governativo apre nuovi scenari per un’opera alla quale tutti conferiscono grande importanza per la connessione di Matera alla rete nazionale delle FS e per il rilancio socio-economico di tutta la Basilicata. Il neo commissario, infatti, sia occuperà anche della velocizzazione e dell’ammodernamento della tratta Salerno-Potenza-Taranto che rappresenta la spina dorsale della nostra regione.”

E’ quanto scrive in una nota Nicola Pavese che aggiunge:

“L’Associazione “Matera Ferrovia Nazionale” esprime la propria soddisfazione per tale atteso provvedimento, perché adesso non ci saranno più abili per una infrastruttura vitale per il nostro territorio e che aprirà nuovi cantieri e creerà nuova occupazione.

Tra l’altro, con la prevista riforma del codice degli appalti e con l’accelerazione dell’iter burocratico, con un apposito responsabile che avrà ampi poteri per il progetto e cronoprogramma dei lavori, si auspica una realizzazione veloce.

Un risultato ragguardevole che tuttavia premia la tenacia e l’impegno del sottosegretario Margiotta e di chi in passato si è impegnato per tale ferrovia.

Va riconosciuto inoltre il grande impegno dei sindacati, delle imprese, delle associazioni di categoria e dei Comuni di Matera e di Ferrandina che da settimane stanno dimostrando di credere in opere (la Ferrandina-Matera e la Salerno-Taranto) che potranno rilanciare il turismo e il commercio del Materano e di tutta la Basilicata.

Adesso bisogna mettere da parte le lentezze del passato e la politica delle incertezze e del “non fare”, perché finalmente esiste una importante convergenza di idee e di intenti.

Ci aspettiamo pertanto che sia proprio la Regione Basilicata a dare impulso ai prossimi interventi che sono una prima risposta, nonché una conquista, per chi ha realmente a cuore il destino delle nostre comunità.”