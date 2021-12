Mettere, ordine semplificare, sostenere quanti sono in stato di necessità, lavorando su parametri, condizioni, situazioni che dovranno superare sovrapposizioni e contraddizioni della politica di aiuti, che ha mostrato qua e là limiti o contraddizioni. Ci riferiamo all’assegno unico per i figli, che partirà da gennaio 2022 e con una domanda da inoltrare sul sito web dell’Inps. Misura che vale per gli italiani e per gli stranieri che dimostreranno di risiedere in Italia da due anni. E bene ha fatto il Caf Uil della provincia di Matera, con una corposa e bene argomentata nota esplicativa messa a punto dal lungimirante responsabile Angelo Antonucci, a elencare quali siano condizioni e modalità di accesso alla fruizione dell’Assegno Unico per i figli. Un pizzico di pazienza e di attenzione per capire come, quando e se si può accedere a “preziose’’ risorse che di questi tempi servono eccome. Per ulteriori delucidazioni il Caf ,con modalità in sicurezza anticovid consolidate, è disponibile a favorire questo percorso. Una capatina in via Annunziatella per prenotarsi o una telefonata per saperne di più. Gennaio 2022 ormai è prossimo…



LA NOTA DEL CAF UIL

L’Assegno Unico per i figli è la nuova misura che il governo ha predisposto dal 2022 per sostenere tutte le famiglie con figli: a partire dal prossimo mese di gennaio, sarà possibile presentare la domanda sul sito ufficiale dell’Inps. La nuova misura entrerà in vigore dal mese di marzo: l’assegno sarà erogato per importi variabili, a seconda dell’ISEE e della composizione di ciascun nucleo familiare. Assegno Unico Universale, cosa cambia dal 2022

L’Assegno Unico andrà a prendere il posto delle attuali misure di sostegno alle famiglie e alla natalità (eccezion fatta per il bonus nido): spetta a decorrere dal settimo mese di gravidanza per quanto riguarda i nuovi nati. Tale diritto viene esteso anche ai cittadini extracomunitari che dimostreranno di essere residenti in Italia da almeno due anni.

A chi spetta l’Assegno Unico Universale

L’Assegno Unico spetterà ai nuclei familiari:

a) per ogni figlio minorenne a carico e, come detto poc’anzi, per i nuovi nati, decorrerà dal settimo mese di gravidanza;

b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età;

c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Per beneficiare della misura, però, occorrerà soddisfare almeno una delle seguenti condizioni per figlio:

1) la frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

2) l’effettuazione di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possedere un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3) essere registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

4) svolgimento del servizio civile universale;



Quali i requisiti ?

Il richiedente, nel momento in cui presenterà la domanda e per tutta la durata della corresponsione dell’assegno, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) possedere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;

b) essere assoggettato al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

c) possedere la residenza e il domicilio in Italia;

d) possedere la residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o comunque la titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno pari a sei mesi.

Assegno unico temporaneo. Vediamo quando va rinnovata la dichiarazione Isee per non perdere il sussidio. Nei prossimi paragrafi approfondiremo anche le ultime novità sul sussidio prorogato di due mesi in vista dell’entrata in vigore della misura definitiva di marzo 2022: l’assegno unico universale.

La dichiarazione Isee è un dato fondamentale che serve a stabilire il valore dell’incentivo che ti spetta. Se dovesse mancare questa comunicazione, la pubblica amministrazione non potrà rilasciare il sussidio.

L’Isee scade il 31 dicembre di ogni anno. Questo significa che dal nuovo anno bisognerà essere in possesso di una nuova dichiarazione.

Come detto, la dichiarazione Isee 2021 è valida fino al 31 dicembre di quest’anno. Per la prima rata del 2022, quella di gennaio, viene presa in considerazione la documentazione presentata nel mese precedente. Non ci sono quindi problemi di erogazione del sussidio.

Dal 31 gennaio 2022 invece, per beneficiare dell’assegno temporaneo e di altro incentivo legato alla dichiarazione Isee, bisogna che questa venga aggiornata al nuovo anno.

Al di là delle dichiarazioni Isee da presentare per evitare di perdere l’assegno unico, nel 2022 entreranno in vigore importanti novità proprio su questo sussidio.

L’assegno unico universale, dedicato alle famiglie con figli a carico fino ai 21 anni, sarà attivo solo dal prossimo marzo.



Questo significa che per gennaio e febbraio 2022 continuerà a essere erogato l’assegno unico temporaneo.

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente consente di avere accesso a bonus e agevolazioni. In base al reddito e alla situazione patrimoniale generale, infatti, il Governo eroga aiuti economici a chi è in difficoltà soprattutto dopo la pandemia da Covid 19. L’ISEE, poi, è fondamentale per poter ricevere l’Assegno Unico Universale , gli assegni familiari e tutti i bonus pensati per le famiglie – come il bonus bebè. Di conseguenza, diventa necessario ricorrere il prima possibile al rinnovo dell’Indicatore (ISEE) per non perdere importanti opportunità.

L’Indicatore serve all’INPS per risalire alla posizione fiscale e reddituale dei contribuenti in modo tale da poter erogare bonus, agevolazioni e incentivi alle famiglie che versano in difficoltà economiche. Nel 2022 la documentazione da presentare per ottenere l’attestazione non cambierà. Per ottenere l’ISEE occorrerà presentare nei dettagli il reddito complessivo del nucleo familiare, il patrimonio mobiliare (conti correnti, depositi, titoli ecc.) e immobiliare e la composizione del nucleo nonché le sue caratteristiche (ad esempio i figli minori o maggiorenni a carico o la presenza di componenti con disabilità).

Per poter richiedere il valore ISEE di riferimento occorre necessariamente presentare la DSU,( Dichiarazione Sostitutiva Unica) che servirà per fornire le informazioni anagrafiche richieste dall’INPS.



L’ISEE nel 2022 farà riferimento ai redditi e al patrimonio del 2020. Di conseguenza, i guadagni ottenuti nel 2020 incideranno sul calcolo dell’Indicatore e tale decisione potrebbe agevolare oppure intralciare gli obiettivi dei contribuenti. Si pensi al fatto, peraltro abbastanza ricorrente che una persona nel 2020 aveva un lavoro e una retribuzione soddisfacente e nel 2021 sia senza occupazione oppure con uno stipendio ridotto a causa della Pandemia. Ebbene, l’INPS tiene conto di questa situazione consentendo di indicare e fare riferimento alla situazione attuale tramite la richiesta dell’ISEE corrente. Allo stesso modo, si potrà richiedere l’aggiornamento qualora negli ultimi mesi si sia verificata la perdita dell’occupazione, la riduzione del lavoro, la sospensione dell’attività lavorativa o l’interruzione dei trattamenti indenni tari, assistenziali, previdenziali.

Più basso sarà il valore dell’ISEE maggiore sarà la somma spettante a titolo di Assegno Unico. La richiesta dell’Assegno Unico potrà essere inoltrata dal mese di gennaio 2022 in modo tale da ricevere la prima erogazione verso il mese di marzo. Gli importi dipenderanno dalla composizione del nucleo familiare, dal numero di minorenni presenti o di figli maggiorenni fino a 21 anni a carico. Inoltre, il reddito inciderà sulla somma spettante. Da qui l’importanza di comunicare l’ISEE per avere la cifra che spetta di diritto. Non presentare l’ISEE, comporterà un inserimento automatico nell’ultimo scaglione, quello dedicato a chi ha un Indicatore superiore a 40 mila euro. La conseguenza sarà quella di avere l’importo minimo dell’Assegno Unico, ossia 50 euro mensili al massimo. La cifra scenderà a 25 euro se corrisposta direttamente al figlio maggiorenne a carico. Ciò significa che solo per le famiglie con reddito elevato non è indispensabile presentare l’ISEE al momento della richiesta dell’Assegno Unico. Per tutti gli altri nuclei non indicare il valore dell’Indicatore significherebbe perdere parecchi euro.