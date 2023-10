Area ex Barilla a privati. E ora…

Una sola offerta ed è quella che ha avuto successo. Non se ne conosce ancora nome o società. E qui le ipotesi non escludono nulla…anche quella locale. Certo è che chi si è aggiudicato l’asta, la quinta, per gli immobili e per l’ex area del molino pastificio ex Barilla e prima ancora ex Padula,al rione Piccianello, per l’importo minimo di 3.937.500 euro, ha fatto un affare. Se si tiene conto della base di partenza di minima di 12.525.00 euro a fronte di un valore di perizia di 16.700.000,00 euro. Nei prossimi giorni ne sapremo di più, dopo che il professionista delegato alla vendita Vincenzo Marranzini ha consegnato al giudice delegato dottssa Francesca Berloco il verbale. L’asta ha riguardato la vendita dell’opificio industriale ex Padula-Barilla-Tandoi con i seguenti accessori: edificio silos, palazzina uffici, cabina elettrica di trasformazione, superficie esterna a margine Ovest del perimetro, maggior parte del terreno del compendio immobiliare, area di sedime dei silos e dei corpi di fabbrica anteriori e sottostanti, area di sedime della palazzina uffici, area di sedime della cabina elettrica. E dopo la consegna delle chiavi si attende il progetto, che dovrà rispondere a vari requisiti e contenere idee forti. Si tratta di un’area produttiva, che dovrà tener conto delle indicazioni del piano regolatore e possibilmente, oltre che delle esigenze e del progetto dei privati, anche di quelle della città.