Araneo (M5S): “siccità e grandine, delitto perfetto per la nostra agricoltura. La Regione intervenga immediatamente.”

“La furia di grandine e acqua che si sta abbattendo sulla nostra regione, ieri e oggi, colpendo in particolare l’area del Vulture, esaspera i problemi dei tanti agricoltori e viticoltori, costretti a fronteggiare prima la siccità e ora la ferocia di intemperie che travolgono e distruggono il faticoso raccolto. Chiederemo all’assessore Cicala di intervenire immediatamente a sostegno della categoria.” E’ quanto scrive la consigliera regionale del M5S Alessia Araneo in una nota che così prosegue: “Piena solidarietà ai tanti lavoratori e lavoratrici che vedono vanificato un anno di lavoro nel giro di poche ore. Il cambiamento climatico esiste e non è una fantasia (come parte della classe dirigente si ostina a ripetere) e la transizione va governata; e purtroppo oggi raccogliamo gli amari frutti di una politica che non sa anticipare e gestire i fenomeni, ma che deve continuare a farsene carico in via del tutto emergenziale. Occorre sostenere la ricerca agricola per colture più resistenti e implementare sistemi di allerta precoce che possano mitigare i danni futuri, non solo nel settore agricolo. La capacità di adattamento è l’unica strada per garantire un futuro sostenibile e sicuro per la nostra regione.”

