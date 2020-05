Approvata nella tarda serata di ieri in consiglio regionale la proposta di legge “Norme in materia di tutela e prevenzione dei rischi di caduta dall’alto”, presentata dai consiglieri Gerardo Bellettieri, Vincenzo Acito e Francesco Piro del Gruppo Consiliare “Forza Italia – Berlusconi per Bardi”.

“Un provvedimento specifico –si legge nella nota stampa– che mira alla tutela dei lavoratori, nella fattispecie del settore edile, che svolgono attività ad altezza superiore ai due metri, che si era reso necessario per garantire la sicurezza sui cantieri a tutela dei lavoratori.

La proposta di legge approvata mira a diffondere la cultura della prevenzione per i rischi di infortunio sulle attività edili cantieristiche svolte ad un’altezza superiore ai due metri. Questa norma nasce in considerazione del numero considerevole di infortuni sul lavoro, in ambito edilizio, per cadute dall’alto, con conseguenze mortali o di gravi inabilità permanenti, come certificato da dati Inail 2018.

Spesso questi incidenti sono da imputare alla scarsa informazione e formazione degli operatori, alla superficiale valutazione dei rischi da parte di Committente e Progettisti, su cui ricade però la responsabilità degli interventi da realizzare in quota.

A queste cause va aggiunto anche il dato che, in presenza di lavori di piccola entità, spesso i privati scelgano di realizzare i lavori in proprio, e senza l’ausilio di ditte preposte, quindi senza alcuna messa in sicurezza.

A tutela dei lavoratori, ed in conseguenza delle loro famiglie, è voluto proporre una legge che imponga una maggiore attenzione alla prevenzione, anche nella materia giuridica.

La norma nazionale assoggetta le imprese al Decreto Legislativo n.81/2008 “Testo unico della Sicurezza” con cui si sono poste basi normative importanti, ma la Regione, nell’ambito delle proprie materie di competenza sancite da art.117 della Costituzione, intende dotarsi di un testo che regolarizzi la posizione dei lavoratori e quei soggetti che necessitano l’autorizzazione della Pubblica amministrazione per l’esecuzione di opere di costruzione e/o consolidamento.

La norma nasce con un approccio mirato, nello specifico, alla prevenzione dei rischi di caduta, con predisposizione di misure di protezione e l’adozione di sistemi di accesso o ancoraggio, le così dette “linee vita”, o disposizioni di protezione collettiva e individuale contro le cadute dall’alto, per consentire ai lavoratori di operare in condizioni di assoluta sicurezza.

Le disposizioni e gli obblighi di legge avranno valore per le nuove costruzioni, la manutenzione ordinaria o straordinaria di coperture, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, mentre restano esclusi gli interventi che presentano un’altezza inferiore o uguale a 2 metri rispetto al suolo.

Sarà quindi indispensabile dimostrare il rispetto fattuale della nuova normativa, con la opportuna documentazione, al fine di vedersi riconosciuta l’autorizzazione a procedere per i lavori edili con le caratteristiche specificate e chiarite dal testo di legge.

Si è poi reso necessario integrare le tutele già previste nel DGS 81/2008, uniformandole su tutto il territorio regionale. Questo si accompagnerà ad una azione di formazione degli operai, per maggiore consapevolezza di committenti, datori di lavoro e progettisti. Nel testo presentato viene stabilito in 90 giorni ili termine di adozione del regolamento attuativo previsto dalla legge

La nuova legge approvata non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale, compreso il regolamento attuativo, trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale.”