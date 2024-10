Anticorruzione, trasparenza, appalti? Rossana Turturiello consiglia di…

…affidarsi a una formazione mirata, teorico pratica, di utilizzare un software che semplifica e non poco il lavoro dei dipendenti pubblici per rispettare le norme di settore, in continua evoluzione, e recuperare il rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadini sul piano dell’informazione e della fruizione dei servizi. Un percorso avviato, necessario, se si vuole stare al passo con i tempi. Rossana Turturiello, avvocato, materana, è specialista in materia di Anticorruzione, Trasparenza e Appalti,è l’ Ideatrice del software Easy Transparency (E.T.) in materia di trasparenza amministrativa. E’ autrice e docente dI corsi teorico-pratici organizzati da IPSOA Scuola di Alta Formazione, Gruppo Wolters Kluwer Italia Srl, coautrice di Manuale teorico-pratico editi da Maggioli e, soprattutto, è una fonte competente di consigli utili per innovare Enti, Aziende. Ha dato prova di competenza cinque anni nell’anno di Matera capitale europea della cultura, consentendo al Comune di Matera di superare le osservazioni venute dall’Autorità nazionale anti corruzione . ” All’epoca – ricorda Rossana Turturiello- cercammo di costruire un piano triennale dell’Ente rispettoso delle norme di trasparenza e anticorruzione. L’Anac aveva fatto delle contestazioni e fummo costretti ad attivare un piano di formazione specifico ,di rotazione del personale e a altri adempimenti. Riuscimmo, soprattutto, a convincere l’Autorità su quale fosse l’obiettivo di sviluppo con Matera 2019 per la città”. Formazione, organizzazione, trasparenza e tanta innovazione, che semplifica la vita di tutti e consente di risparmiare tempo e denaro.



” Ho ideato un software – dice la specialista in anticorruzione, trasparenza e appalti -che aiuta le Pubbliche Amministrazioni e le società di diritto pubblico a pubblicare correttamente l’Amministrazione trasparente, che è una sorta di vetrina che l’Ente offre al cittadino per capire come vengono utilizzate le risorse pubbliche. E’ l’Easy transparency (E.T), si acquista sul Mepa. Scrivo i manuali con la Maggioli teorico pratici, contenenti gli atti, e sono frutto di procedure vinte contro l’Anac e tra questi anche quello per il Comune di Matera su Matera 2019 e tanti altri per ospedali, aziende di promozione turistica , consorzi industrialli di tutta Italia. Questo software ha una funzionalità unica, nel senso che ha il collegamento al fascicolo elettronico di gara. Quando un ente – precisa- chiede un codice integrativo gara (cid) , per fare un affidamento, grazie alla interoperabilità delle banche dati, quel cid viene comunicato all’Anac , che gestisce la banca data nazionale dei contratti pubblici. In quel momento stesso il software rileva che l’Ente sta facendo un acquisto e crea un link di collegamento all’intero fascicolo di gara, per cui c’è sempre il dettaglio di gara come prevede il Codice degli appalti.



L’ho creato perchè uno dei problemi che hanno gli Enti è cosa e come pubblicare nell’Amministrazione trasparente ( ci sono dei controlli in materia) e poi perchè il problema della trasparenza, oltre ad agganciarsi all’anticorruzione è legato anche ad altri aspetti. Oggi il presidente dell’autorità nazionale anticorruzione è l’ex segretario generale del garante della privacy , persona esperta in trasparenza e privacy”. Aspetto importante, delicato, quello della pubblicazione dei dati personali, che creano non pochi problemi quando ci sono diffusioni improprie legate alla scarsa conoscenza della materia e che finiscono, in alcuni casi, ad alimentare contenziosi tra Enti e cittadini.” Negli ultimi quattro anni – afferma Rossana Turturiello- l’ attenzione è stata rivolta a come e cosa pubblicare in amministrazione trasparente . E questo si è collegato al Pnrr e quindi alla digitalizzazione . Ecco perchè è importante il software. Consente di creare una serie di automatismi con i procedimenti amministrativi, per cui l’Ente sa perfettamente come e cosa pubblicare”. Ma è altrettanto importante investire nella formazione professionale, che consente di programmare e velocizzare la macchina amministrativa.