Ancora sciopero alla Natuzzi. Il 24 aprile 1 ora al Centro logistico di La Martella

Non è cambiato nulla vertenza tra sindacati, lavoratori e proprietà delle aziende Natuzzi. Senza garanzie per l’occupazione, rientri di commesse dall’estero e stop alle chiusure di stabilimenti del gruppo. Porte aperte al dialogo, ma sul tavolo ancora non c’è nulla. Continuano,pertanto, presidi e scioperi. Si attende che prevalga il buon senso.Quando? Quando ci saranno le condizioni…
SEGRETERIE REGIONALI
Alla c.a. Confindustria Basilicata
Via Di Giura – Centro Direzionale
Potenza
sindacale.confindustriabasilicata@pec.it
Natuzzi S.p.A
Via Iazzitiello,47
70029 Santeramo in Colle (BA)
Pec: natuzzi@legalmail.it
Matera 23.04.2026
Oggetto : proclamazione sciopero di 1 ora per turno.
Considerata la decisione unilaterale dell’azienda di procedere nel perseguimento degli
obiettivi del contestato Piano Industriale 2026/29, esposto in varie sedi, cui si
aggiunge, da ultimo, la manifestata volontà dell’Azienda di delocalizzare in Romania
ulteriori volumi di produzione attualmente realizzati nell’ambito del Polo Natuzzi Italia,
e rilevata la volontà delle OO.SS. di salvaguardare l’attuale perimetro industriale
contro chiusure di stabilimenti e cessioni di rami d’azienda, le scriventi Organizzazioni
Sindacali unitamente alle Rappresentanze Sindacali Unitarie, ai sensi dell’art. 40 della
Costituzione e dell’art. 14 Legge 300/1970, comunicano la proclamazione di 1 ora di
sciopero da tenersi nella giornata di domani, 24 aprile 2026, nelle modalità di
seguito indicate :
Centro Logistico La Martella
1° turno – dalle 10,00 alle ore 11,00
2° turno – dalle ore 16,00 alle ore 17,00
Per le ragioni suesposte, inoltre, le scriventi OO.SS., si riservano il diritto di
promuovere, nei limiti e nei modi previsti dalla legge, ogni azione utile a garantire le
condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici.
Con preghiera di diffusione, si pongono distinti saluti.
Le Segreterie Regionali Basilicata
Fillea Cgil
Filca Cisl
Feneal Uil
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie
Ancora sciopero alla Natuzzi. Il 24 aprile 1 ora al Centro logistico di La Martella
Non è cambiato nulla vertenza tra sindacati, lavoratori e proprietà delle aziende Natuzzi. Senza garanzie per l’occupazione, rientri di commesse dall’estero e stop alle chiusure di stabilimenti del gruppo. Porte aperte al dialogo, ma sul tavolo ancora non c’è nulla. Continuano,pertanto, presidi e scioperi. Si attende che prevalga il buon senso.Quando? Quando ci saranno le condizioni…