Ancora sciopero alla Natuzzi. Il 24 aprile 1 ora al Centro logistico di La Martella

Non è cambiato nulla vertenza tra sindacati, lavoratori e proprietà delle aziende Natuzzi. Senza garanzie per l’occupazione, rientri di commesse dall’estero e stop alle chiusure di stabilimenti del gruppo. Porte aperte al dialogo, ma sul tavolo ancora non c’è nulla. Continuano,pertanto, presidi e scioperi. Si attende che prevalga il buon senso.Quando? Quando ci saranno le condizioni…

SEGRETERIE REGIONALI

Alla c.a. Confindustria Basilicata

Via Di Giura – Centro Direzionale

Potenza

sindacale.confindustriabasilicata@pec.it

Natuzzi S.p.A

Via Iazzitiello,47

70029 Santeramo in Colle (BA)

Pec: natuzzi@legalmail.it



Matera 23.04.2026

Oggetto : proclamazione sciopero di 1 ora per turno.

Considerata la decisione unilaterale dell’azienda di procedere nel perseguimento degli

obiettivi del contestato Piano Industriale 2026/29, esposto in varie sedi, cui si

aggiunge, da ultimo, la manifestata volontà dell’Azienda di delocalizzare in Romania

ulteriori volumi di produzione attualmente realizzati nell’ambito del Polo Natuzzi Italia,

e rilevata la volontà delle OO.SS. di salvaguardare l’attuale perimetro industriale

contro chiusure di stabilimenti e cessioni di rami d’azienda, le scriventi Organizzazioni

Sindacali unitamente alle Rappresentanze Sindacali Unitarie, ai sensi dell’art. 40 della

Costituzione e dell’art. 14 Legge 300/1970, comunicano la proclamazione di 1 ora di

sciopero da tenersi nella giornata di domani, 24 aprile 2026, nelle modalità di

seguito indicate :

Centro Logistico La Martella

1° turno – dalle 10,00 alle ore 11,00

2° turno – dalle ore 16,00 alle ore 17,00

Per le ragioni suesposte, inoltre, le scriventi OO.SS., si riservano il diritto di

promuovere, nei limiti e nei modi previsti dalla legge, ogni azione utile a garantire le

condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici.

Con preghiera di diffusione, si pongono distinti saluti.

Le Segreterie Regionali Basilicata

Fillea Cgil

Filca Cisl

Feneal Uil

Le Rappresentanze Sindacali Unitarie