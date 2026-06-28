Anche l’on.Turco(M5S) all’assemblea ex Popolare di Bari

E senz’altro è una presenza qualificata e importante, quella del parlamentare pentastellato, vicepresidente della commissione d’inchiesta sul sistema bancario, in vista dell’assemblea pubblica promossa dal battagliero Comitato Indipendente Azionisti della Banca Popolare di Bari. Ma si attendono che anche altri, dal sindaco di Bari al presidente della Regione possano intervenire in una vicenda che può portare https://giornalemio.it/economia/comitato-azionisti-ex-bpb-perplesso-su-vendita-ministro-dopo-il-danno-no-alla-beffa/ad ulteriore conseguenze negative per quanti attendono chiarezza e giustizia



COMUNICATO STAMPA*

*BARI, IL MOVIMENTO 5 STELLE SARÀ PRESENTE ALL’ASSEMBLEA PUBBLICA SU BDM (EX BANCA POPOLARE DI BARI)**

Cresce l’attenzione attorno all’assemblea pubblica promossa dal Comitato Indipendente Azionisti della Banca Popolare di Bari, convocata per *lunedì 29 giugno 2026 alle ore 10.00*, presso la Sala ex Tesoreria del Comune di Bari, in Corso Vittorio Emanuele n. 84

Azionisti, istituzioni e politica saranno a confronto sul futuro dell’unico grande istituto bancario radicato nel Mezzogiorno

L’iniziativa nasce a seguito delle recenti notizie relative all’interesse manifestato da diversi operatori bancari per l’acquisizione di BdM Banca (già Banca Popolare di Bari) e delle dichiarazioni rese dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti circa la volontà del Governo di procedere in tempi rapidi alla dismissione delle partecipazioni pubbliche detenute nel settore bancario.

Il Movimento 5 Stelle ha garantito la propria partecipazione con la presenza di *Mario Turco*, Vice Presidente e Senatore componente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, di *Nicola Grasso*, Assessore alle legalità del Comune di Bari e di *Antonello delle Fontane*, Consigliere del Comune di Bari, che porteranno il proprio contributo al dibattito sul futuro della banca e sulla tutela del risparmio.

L’assemblea rappresenterà un momento di confronto aperto tra azionisti, risparmiatori, istituzioni, organizzazioni sindacali e rappresentanti del mondo politico, con l’obiettivo di approfondire le possibili conseguenze che una cessione dell’istituto potrebbe determinare sul sistema economico e produttivo del Mezzogiorno.

Il Comitato promotore ha ritenuto necessario aprire una riflessione pubblica sul destino di quello

che rappresenta oggi l’unico istituto bancario di rilevante dimensione con una presenza storica e capillare sull’intero territorio meridionale.

Particolare attenzione sarà dedicata agli effetti che eventuali operazioni di acquisizione o integrazione potrebbero produrre in termini di:

I. occupazione;

II. sostegno al credito per famiglie e imprese;

III. presidio territoriale;

IV. autonomia decisionale degli organi bancari;

V. sviluppo economico del Mezzogiorno.

Il Comitato Indipendente Azionisti della Banca Popolare di Bari invita tutti gli azionisti, i risparmiatori, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, le forze politiche e la cittadinanza a partecipare all’incontro, affinché il dibattito sul futuro della BdM possa

svolgersi nella massima trasparenza e con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati