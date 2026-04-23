Altragricoltura. Lavorare insieme si può e si deve. Addà passà a nuttata

E con i chiari di luna dell’aumento dei carburanti, favorito in Italia da scelte scellerate con il riallineamento delle accise per il gasolio con le conseguenze negative sui consumi che sappiamo, e dal conflitto contro l’Iran scatenato da Paesi guerrafondai come Stati Uniti e Israele, occorre fare sistema e lavorare insieme perchè ”adda passà a nuttata” come ripeteva il grande Eduardo De Filippo. Quanto avvenuto a Napoli con l’incontro in Regione tra il presidente della commissione agricoltura Aveta e la delegazione del coordinamento regionale di Altragricoltura Campania, lascia ben sperare che si possa lavorare insieme su priorità come il costo del latte alla stalla, costo dei carburanti.

IL COMUNICATO STAMPA

Presidente Commissione Agricoltura, Aveta: “Lavoriamo insieme per superare le crisi della filiera agroalimentare”

Ho incontrato, presso il Consiglio regionale, una delegazione del Coordinamento regionale di Altragricoltura Campania, composta da rappresentanti del mondo agricolo, zootecnico e della pesca artigianale. Tra le questioni emerse, assume particolare rilievo la proposta di istituire un tavolo partecipato e permanente per affrontare le crisi dell’agroalimentare campano. Una proposta che va nella direzione di costruire un confronto stabile, aperto e realmente operativo, capace di coinvolgere tutti i soggetti interessati”, dichiara il presidente della Commissione Agricoltura, Raffaele Aveta.

“La Commissione Agricoltura è pronta non solo ad ascoltare, ma ad assumere operativamente le criticità del comparto e il loro superamento come punto di partenza di una nuova stagione di lavoro, fondata su responsabilità, partecipazione e visione strategica”, aggiunge.

“In quest’ottica, ho invitato la delegazione a presentare nei prossimi giorni proposte operative e prime azioni concrete, a partire dalle principali emergenze segnalate: l’aumento dei costi dei carburanti e delle materie prime, il prezzo del latte nelle filiere zootecniche, le difficoltà di mercato dell’agricoltura e le criticità del settore della pesca”, continua Aveta.

“La Commissione intende promuovere un lavoro continuo e strutturato, anche attraverso strumenti di confronto partecipato, per individuare soluzioni efficaci e sostenibili. Solo attraverso un dialogo costante e responsabile sarà possibile dare risposte concrete a un comparto strategico per l’economia e per i territori della Campania”, conclude Aveta.