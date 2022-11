Altamura per la Zes ”Adriatica” a due passi da quella jonica….

Convegni, dibattiti, tavole rotonde e via elencando quando si parla, ed è questo il punto, di sviluppo e di opportunità come quelle legate alle Zone economiche speciale. Lo fa anche Altamura con una iniziativa , in programma venerdì 18 novembre, promoossa dal Comune e da Murgia sviluppo. Ci saranno amministratori , politici ed esperti della materia. Naturalmente spazio a imprese e progetti, se sono pronti. Ma non guasta, come già accaduto in passato, che le Zes attivino un lavoro di rete, visto che la Puglia spazia dall’Adriatico allo Jonio, da Bari a Brindisi a Taranto, e da qui a Matera e alla Basilicata. Ci sono aree industriali comuni come Jesce e quella ”bradanica” che raggiunge San Nicola di Melfi a Foggia. Serve fare ”peso” contrattuale e, sopratutto, abbattere tempi morti e lunghi che stanno accompagnando- con la necessaria fase commissariale- quel decollo delle Zes, che finora è rimasto sulla carta.



Comune di Altamura e Murgia Sviluppo: le opportunità per le imprese con la ZES – Zona economica speciale

Domani, venerdì 18 ottobre, presso la Villa Belvedere, alle ore 17.00, è in programma un convegno incentrato sulla operatività e sulle potenzialità della ZES interregionale Adriatica, per informare sulle nuove e importanti opportunità per le imprese. L’iniziativa è promossa da Murgia Sviluppo scarl e dal Comune di Altamura.

Sarà presente il commissario straordinario della ZES, Manlio Guadagnolo. Presiederà la Sindaca Rosa Melodia, coordinerà l’Amministratore unico della società Murgia sviluppo scarl, Elisabetta Aiello. Previsti, inoltre, i saluti istituzionali del senatore Francesco Paolo Sisto, viceministro alla Giustizia; del deputato Rossano Sasso; dell’assessore regionale ai trasporti Anita Mauro dinoia; dell’assessore regionale al personale Gianni Stea; del consigliere regionale Francesco Paolicelli; dell’assessore comunale alle attività produttive Tommaso Lorusso; del dirigente del 3° settore Giovanni Buonamassa; del Rup-responsabile unico del procedimento di Murgia Sviluppo scarl Vittorio Difonzo.

Accesso libero. La cittadinanza è invitata.