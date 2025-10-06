Altamura cresce. Cantiere reti idriche e fognanti nella zona industriale

Lavori attesi da sempre, quelli avviati da Acquedotto Pugliese, che avevano reso negli anni problematici gli insediamenti delle imprese locali. L’investimento è corposo, tre milioni di euro, con la posa di tubature per oltre 6000 metri. Al taglio del nastro, oltre al sindaco Vitantonio Petronella, è intervenuto anche il presidente della Regione Michele Emiliano. Non resta che attendere gli allacciamenti con tutti i tempi che le opere pubbliche richiedono.



Iniziati i lavori nella zona industriale per completare condotte idriche e fognarie.

Sono iniziati oggi i lavori di Aqp, con un investimento di tre milioni di euro, per la realizzazione di interventi di opere idriche e fognarie nell’area sud della zona industriale-artigianale di Altamura (via del Tabacco, via delle Lenticchie, ecc.). Questa porzione dell’area produttiva è priva del servizio idrico integrato.

L’opera prevede la posa di circa 3.900 metri di condotte idriche e 2.300 metri di condotte fognarie, inclusi 550 metri in pressione e un attraversamento della SS 96, con la realizzazione di un impianto di sollevamento in Traversa via delle Lenticchie. Ai primi scavi hanno assistito i rappresentanti delle istituzioni e una rappresentanza molto folta di imprenditori.



“I lavori erano attesi da tempo – rimarca il sindaco Vitantonio Petronella -. Sono indispensabili perché completano una parte dell’area produttiva che è priva di urbanizzazione primaria, tenuto conto che le opere infrastrutturali di marciapiedi, strade e pubblica illuminazione sono state realizzate circa 15 anni fa. L’Amministrazione comunale e gli uffici hanno collaborato con Aqp in tutte le fasi preliminari, perché è importante procedere celermente nel realizzare opere tanto attese dagli imprenditori affinché possano svolgere la loro attività nelle migliori condizioni igienico-sanitarie e logistiche”.

Il sindaco ha ringraziato la Regione, l’Aqp e l’Aip (Autorità idrica pugliese) per questo investimento programmato che si concretizza in avvio dei lavori. Inoltre, sia Petronella che Emiliano hanno rimarcato il grande dinamismo economico degli imprenditori di Altamura capaci di raggiungere livelli di eccellenza in tutti i settori in cui sono protagonisti.



