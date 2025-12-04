All’Auditorium “R. Gervasio” di Matera, l’Orchestra Sinfonica di Matera presenta “Noches de España”

Sabato 6 dicembre 2025, all’Auditorium “Raffaele Gervasio” di Matera, l’Orchestra Sinfonica di Matera presenta “Noches de España”, un appuntamento interamente dedicato al repertorio spagnolo. Sul podio la direttrice Manuela Ranno; protagonisti della serata il chitarrista Antonio Rugolo e il mezzosoprano Maria Candirri. Ingresso ore 20:00 – inizio ore 20:30. Info e biglietti su orchestrasinfonicamatera.it . “La Spagna musicale -si legge in una nota degli organizzatori- prende forma attraverso colori, ritmi e narrazioni che attraversano secoli di storia sonora: “Noches de España” prosegue il percorso europeo dell’Orchestra Sinfonica di Matera, inaugurato lo scorso ottobre con il concerto dedicato alla musica francese. Una serata che porta sul palco l’essenza più autentica della tradizione iberica, dalle pagine celebri del repertorio sinfonico alle danze gitane più ancestrali. A introdurre il concerto, la Sinfonia da Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, ouverture brillante e travolgente, perfetto preludio a un programma interamente dedicato all’immaginario spagnolo. Segue il Concerto de Aranjuez di Joaquín Rodrigo, capolavoro simbolo della musica spagnola del Novecento. Ispirato ai giardini del Palazzo Reale di Aranjuez, il concerto intreccia eleganza formale e lirismo popolare, evocando profumi, colori e atmosfere mediterranee. Lo interpreta Antonio Rugolo, chitarrista di statura internazionale, due volte insignito della Chitarra d’Oro, protagonista di incisioni pluripremiate e di una intensa attività concertistica in Europa, Stati Uniti e Asia. La sua sensibilità timbrica e la solida padronanza tecnica lo rendono un interprete di riferimento del repertorio per chitarra. A completare la serata, “El Amor Brujo – Gitanera” di Manuel de Falla, balletto in un atto che affonda le radici nel folclore gitano andaluso. Una partitura ricca di incantesimi, passione e mistero, culminante nella celeberrima Danza Ritual del Fuego, tra i brani più iconici del repertorio orchestrale spagnolo. Le sezioni vocali sono affidate al mezzosoprano Maria Candirri, interprete apprezzata per intensità, presenza scenica e padronanza stilistica. Sul podio, la direttrice Manuela Ranno, figura emergente della direzione d’orchestra italiana. Direttrice musicale dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, attiva nei principali teatri italiani ed europei – dalla Volksoper di Vienna al Teatro Verdi di Trieste, dal Teatro Massimo di Palermo al Filarmonico di Verona – Ranno unisce precisione tecnica, sensibilità espressiva e una visione musicale sempre attenta alla drammaturgia del suono. “Noches de España” fa parte della Quarta Stagione Concertistica Autunno–Inverno 2025 dell’Orchestra Sinfonica di Matera, in programma fino al 30 dicembre con un calendario che intreccia capolavori del grande repertorio sinfonico e aperture verso la contemporaneità.

I concerti si svolgono all’Auditorium “Raffaele Gervasio”, con ingresso alle ore 20:00 e inizio alle ore 20:30. I singoli biglietti dei concerti della Quarta Stagione Concertistica Autunno–Inverno dell’Orchestra Sinfonica di Matera, si possono acquistare Online su TicketSms https://www.ticketsms.it/collection/Stagione-Concertistica-2025-Orchestra-Sinfonica-Matera e di persona al botteghino prima dell’inizio dello spettacolo.”

Brevi note sugli interpreti: Antonio Rugolo – chitarra- “Chitarrista pluripremiato, vincitore di concorsi nazionali e internazionali, due volte insignito della Chitarra d’Oro. Le sue incisioni dedicate a Villa-Lobos, Santorsola, Giuliani, Gilardino e Pedrell hanno ottenuto riconoscimenti in Italia e all’estero. Docente del Conservatorio “Duni” di Matera, Rugolo è regolarmente invitato come solista in festival e tournée internazionali.” Maria Candirri – mezzosoprano- “Diplomata con lode al Conservatorio “Piccinni”, formatasi presso l’Accademia Chigiana, è attiva nei principali teatri italiani ed europei. Ha interpretato ruoli di Verdi, Puccini, Mascagni, Rota, Hindemith, collaborando con direttori e orchestre di prestigio. La sua vocalità duttile e il suo approccio espressivo la rendono interprete ideale tanto per l’opera quanto per il repertorio sacro.” Manuela Ranno – direttrice – “Direttrice musicale dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, è attiva nei teatri italiani ed europei, tra cui Volksoper di Vienna, Teatro Verdi di Trieste, Teatro Massimo di Palermo e Teatro Filarmonico di Verona. Coniuga gesto chiaro, profondità interpretativa e attenzione alla dimensione narrativa del repertorio operistico e sinfonico.” Prossimo appuntamento: · Mercoledì 17 dicembre ore 20:30 – Auditorium Raffaele Gervasio – Matera – “GIOIELLI SINFONICI” con Ermanno Calzolari – contrabbasso- e ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA -Direttore: Pietro Mianiti. Maggiori dettagli sono presenti sul sito: https://www.orchestrasinfonicamatera.it/abbonamenti-stagione-invernale-2025/”