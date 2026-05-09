Alla Natuzzi tre giorni di fermo in settimana in attesa del Mimit

Il provvedimento adottato dall’azienda nei vari stabilimenti del gruppo prevede fermi nei due turni da lunedì 11 a mercoledì 15 in tutti i settori: dal cucito all’assemblaggio divano ai magazzini. La ripresa giovedì 14 a venerdì 16. Questo per la prossima settimana e in attesa dell’incontro con Regioni e parti sociali al Ministero dell’Industria e del made in Italy. Per ora non sono stati compiuti passi avanti. Il rischio della cassa integrazione c’è tutto. Gruppo Natuzzi fermo come i sindacati sulle rispettive posizioni.https://giornalemio.it/economia/vertenza-natuzzi-consiglio-comunale-congiunto-di-altamura-a-santeramo/ Cercasi mediazioni, buon senso e responsabilità.

WK 20 dal 11 Maggio al 15 Maggio 2026