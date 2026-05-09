Il provvedimento adottato dall’azienda nei vari stabilimenti del gruppo prevede fermi nei due turni da lunedì 11 a mercoledì 15 in tutti i settori: dal cucito all’assemblaggio divano ai magazzini. La ripresa giovedì 14 a venerdì 16. Questo per la prossima settimana e in attesa dell’incontro con Regioni e parti sociali al Ministero dell’Industria e del made in Italy. Per ora non sono stati compiuti passi avanti. Il rischio della cassa integrazione c’è tutto. Gruppo Natuzzi fermo come i sindacati sulle rispettive posizioni.https://giornalemio.it/economia/vertenza-natuzzi-consiglio-comunale-congiunto-di-altamura-a-santeramo/ Cercasi mediazioni, buon senso e responsabilità.
WK 20 dal 11 Maggio al 15 Maggio 2026
Alla Natuzzi tre giorni di fermo in settimana in attesa del Mimit
Il provvedimento adottato dall’azienda nei vari stabilimenti del gruppo prevede fermi nei due turni da lunedì 11 a mercoledì 15 in tutti i settori: dal cucito all’assemblaggio divano ai magazzini. La ripresa giovedì 14 a venerdì 16. Questo per la prossima settimana e in attesa dell’incontro con Regioni e parti sociali al Ministero dell’Industria e del made in Italy. Per ora non sono stati compiuti passi avanti. Il rischio della cassa integrazione c’è tutto. Gruppo Natuzzi fermo come i sindacati sulle rispettive posizioni.https://giornalemio.it/economia/vertenza-natuzzi-consiglio-comunale-congiunto-di-altamura-a-santeramo/ Cercasi mediazioni, buon senso e responsabilità.