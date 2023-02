Alla Bit di Milano il report “Benessere delle comunità tra energia, turismo e cultura”

Sarà presentato alla Bit di Milano, il prossimo 13 febbraio, nel corso di un dibattito a più voci, lo studio “Benessere delle comunità tra energia, turismo e cultura” realizzato dal Gal lucano “La Cittadella del sapere”. “Alla presentazione del report, primo del genere realizzato in Italia, -si legge in una nota- nel padiglione 3 della Fiera Milanocity, a partire dalle 16, prenderanno parte Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata, Franco Muscolino, presidente del Gal “La Cittadella del Sapere” e Antonio Nicoletti, direttore di Apt Basilicata. Nel corso dell’incontro, moderato dalla giornalista Rai Valentina Bisti, interverranno anche Tatiana Cini, principal Ptsclass; Francesco Marotta, presidente di Energy Earth Awards; Daniele Stoppelli, sindaco di Maratea; Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma e l’attore e regista Carlo Verdone. Lo studio “ Benessere delle comunità tra energia, turismo e cultura”, realizzato su commissione, in epoca pre pandemica da Ptsclass, società leader in consulenza direzionale e innovazione in settori ad alto potenziale strategico in vari mercati, ha avuto come obiettivo quello di analizzare, in maniera multidimensionale, il livello di benessere riscontrabile nei 27 Comuni rientranti nell’iniziativa leader attuata dal Gruppo di azione locale. Nello specifico, agli abitanti delle aree del Lagonegrese, della Val Sarmento, dell’ Alto Sinni, del Mercure e del Pollino sono stati sottoposti una serie di quesiti relativi ai temi dell’ ambiente, sicurezza, cultura, lavoro e trasporti. I risultati, che saranno commentati ed approfonditi nel corso dell’incontro milanese, saranno poi il punto da cui partire per orientare le policies pubbliche sulla base degli effettivi bisogni delle comunità locali.” “ Si tratta di uno studio unico in Italia- spiega Franco Muscolino, presidente del Gal – fortemente voluto dal Gal “la Cittadella del sapere” e che potrà essere replicabile anche in contesti differenti rispetto a quelli presi in esame in Basilicata. Lo scopo fondamentale dell’indagine è partire da un’analisi attenta dei bisogni e delle percezioni dei singoli e delle comunità per elaborare strategie di policy sempre più orientate alle richieste provenienti da chi vive sul territorio e si confronta quotidianamente su questioni relative alla sicurezza, all’energia, al turismo, sempre più sentiti dalle comunità locali e che, ora più che mai, assumono una valenza strategica per lo sviluppo del territorio”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.