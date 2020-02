Se è una banca di credito cooperativo e allora vogliamo partecipare alle scelte dell’istituto, a cominciare da quelle strategiche. Su questo aspetto i soci della Banca di credito coopertivo dell’Alta Muriga non arretrano e si sono costituiti in un comitato per la tutela degli azionisti. A comunicarlo nella nota che segue il presidente Antonello Stigliano, che invita quanti ancora non siano al corrente dell’iniziativa a farsi avanti contattando l’indirizzo di posta elettronica comitatotutelasocibcc@gmail.com oppure inviando un messaggio su whatsapp al n.ro 391-7105317 .



LA NOTA DEL COMITATO

È NATO AD ALTAMURA IL COMITATO PER LA TUTELA DEI SOCIAZIONISTI DELLA BCC DELL’ALTA MURGIA CREDITO

COOPERATIVO

Nei giorni scorsi ad Altamura, numerosi Soci-Azionisti della BCC dell’Alta MurgiaCredito Cooperativo, che opera e ha sportelli nei Comuni di Altamura, Corato, Gravinain Puglia, Bisceglie e Bitonto, hanno costituito il “Comitato per la tutela dei SociAzionisti della BCC dell’Alta Murgia”.

Il Comitato intende affiancare il Socio-Azionista nella tutela dei suoi diritti ed interessi,con l’obiettivo di far emergere e rendere prioritario il valore e la centralità del ruolo e della figura del Socio all’interno dell’organizzazione cooperativistica della Banca.

Il Comitato, per garantire la corretta e tempestiva partecipazione del Socio-Azionista nelle scelte strategiche della Banca, intende farsi promotore di una serie di iniziative finalizzate, in particolare, a coinvolgere tutti i Soci e dare loro la più completa informazione e il doveroso spazio di partecipazione.

Non tutti, infatti, conoscono le modalità e gli strumenti con i quali esercitare e

difendere i propri diritti rispetto agli interessi e alle decisioni della Banca.

Per questo, per ottenere un corretto rapporto tra socio e banca, è necessario e imprescindibile rendere trasparente e controllabile il procedimento di acquisizione e rilascio delle deleghe per la partecipazione alle Assemblee dei Soci, nonché fissare ed applicare concretamente regole di buon senso, che rendano reale ed effettiva la partecipazione del socio ed evitino che la stessa si riduca ad una “alzata di mano”.

Diverse sono le questioni note e, purtroppo, i tanti episodi e i casi nazionali e locali confermano gli abusi che subiscono i Soci-Azionisti che, troppo spesso, perdono irisparmi di una vita perché non ricevono una comunicazione completa, trasparente edi facile accesso e/o non sono messi nelle reali e concrete condizioni di conoscere e valutare le conseguenze delle decisioni assunte dalla Banca.

La Banca sarà chiamata e sollecitata ad adeguare il proprio modus operandi e adapplicare regole semplici e trasparenti, orientate ad evitare danni agli azionisti che,purtroppo, sono le “prime” e “uniche vittime” del sistema finanziario, che, da una parte, rende alquanto improbabile la vendita delle azioni e, dall’altra, come nel caso delle BCC, limitando il diritto di recesso dalla società, costringe il Socio a rimanere “prigioniero” delle azioni della Banca.

Per tale motivo, il Comitato, intende chiedere che sia redatto e consultabile il registro cronologico delle richieste di vendita ed acquisto delle azioni, in modo da rendere possibile il loro trasferimento e, quindi, consentire, a coloro che vogliano vendere, di ottenere il rimborso del proprio denaro investito in titoli illiquidi, come le azioni BCC.

Il Comitato, infine, intende avviare una campagna di sensibilizzazione e di raccoltadelle istanze dei Soci, ascoltandone le lamentele, le insoddisfazioni e le problematiche, per portarle all’attenzione della Banca e seguirne gli sviluppi, ovvero sollecitarne e concordarne le possibili soluzioni.

La campagna di adesione al Comitato è aperta e gli interessati possono inviareapposita mail all’indirizzo comitatotutelasocibcc@gmail.com oppure inviare un messaggio whatsapp al n.ro 391-7105317.

Sarete ricontattati per un appuntamento.