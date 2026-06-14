Al via in Confesercenti lo sportello per il sostegno all’economia di prossimità (a Montescaglioso, Tricarico e Policoro)

La Confesercenti di Matera comunica che “con il contributo della Camera di Commercio di Basilicata, avvierà dal prossimo 15 giugno fino al 30 novembre 2026 lo “Sportello per il Sostegno all’Economia di Prossimità”. In pratica potranno rivolgersi allo Sportello i titolari di attività commerciali o quanti intendono avviarne una per avere risposte alle loro domande attraverso la rete nazionale della Confesercenti e una serie di professionisti, con l’obiettivo di dare forza ed energia alla cultura di impresa per renderle efficienti, preparate, integrate col territorio. Fine ultimo è combattere la desertificazione commerciale che sta diventando una vera emergenza nazionale, evidenziando le cause che inducono all’abbandono delle attività, tornando a mettere il territorio e la gente al centro dell’attenzione, dando sostegno alle comunità, ai servizi, creando lavoro radicato attraverso un nuovo patto fra Stato, Regioni, Comuni ed imprese del terziario. Sarà garantita l’operatività dello sportello presso i recapiti comunali di Policoro, Montescaglioso, Tricarico.”

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