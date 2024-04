Al Salone del Mobile Matera c’è…ma il Distretto dov’è? Peccato

La sede è nei rioni Sassi, in via Sette Dolori…nel Sasso Barisano ma del distretto del mobile imbottito non se ne è saputo più nulla. Sulla carta c’è ma sul piano operativo tutto tace, sepolto nei cassetti dei ricordi di quella formidabile stagione che fu Matera ”capitale del mobile del distretto del mobile imbottito”. Le imprese ci sono, ridotte nelle dimensioni, ma quanto a qualità, creatività, comfort contribuiscono a supportare il made in Italy nel mondo. Antonio Serravezza, che a Milano è di casa, continua a parlarne con rammarico e a una occasione persa per fare turismo e sistema. Ed è qui il punto senza cultura di impresa, assente negli enti locali, si fa solo vetrina, selfies, pacche sulle spalle e finisce. Eppure in passato, grazie al Distretto sono stati organizzati eventi a Matera e nel comprensorio per promuovere il territorio. Oggi ci si trastulla con le Academy e con i tanti anglicismi vuoti a perdere intrisi di hub, center e via inconcludendo…



LE RIFLESSIONI DI ANTONIO SERRAVEZZA

>  Anche quest’anno le azienda del mobile imbottite materane sono presenti alla più importante kermesse mondiale del mobile. Milano resta il punto di riferimento per l’innovazione e il design. Sin dal primo giorno i padiglioni sono stati presi d’assalto da decine di migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo. Le aspettative, considerando l’afflusso di buyers, che stanno apprezzando il lavoro dei nostri artigiani , sono alte e fanno ben sperare per una crescita dei fatturati. L’innovazione e le proposte di validi design italiani ed europei abbinate ai tessuti particolari, i loro colori e la tecnologia stanno creando una svolta importante verso l’arredamento contemporaneo delle case del futuro. La tecnologia ormai sta sconvolgendo molti settori. Oggi è possibile interagire con la tua poltrona che risponde alle tue richieste, la stessa tecnologia utilizzata nelle auto di nuova generazione. E’ un peccato che a Matera il progetto di Distretto del salotto sia scomparso e nessuno provi a riproporlo con nuovi interessi, specialmente locali. Il turismo e il mondo del salotto potrebbero andare a braccetto e diventare due punti di riferimento per attrarre l’attenzione del mondo intero. Iniziamo a pensare con positività e proviamo a concentrare su Matera l’attenzione internazionale organizzando un evento che sponsorizzi il mondo imprenditoriale del salotto. I turisti che vengono a Matera devono sapere che Matera è uno dei poli dell’industria mondiale del mobile imbottito. I nostri divani ormai hanno raggiunto ogni angolo del globo ed è giusto far sapere che arrivano da Matera. Io ho una esperienza internazionale in questo settore da mezzo secolo, ho seguito i primi passi dei divani ‘ Made in Matera ‘ oltre i confini nazionali e ne sono innamorato così come ho fatto innamorare migliaia di clienti di tutto il mondo. Sono certo che, se i nostri imprenditori provassero a pensare oltre il loro orticello e si riunissero in un’unica idea propositiva potrebbe nascere qualcosa di veramente interessante per l’economia del nostro territorio.