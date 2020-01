Per la Basilicata, che resta una forzatura amministrativa, politica e culturale per la eterogeneità che la contraddistingue e per la disparità del peso territoriale su due province con la quale è stata concepita e istituita, autonomia possibile o avanti fino alla macroregione con il viatico da ultima agonia? Il confronto aperto dal libro di Leonardo Cuoco ”Il declino e la speranza. La difficile transizione dalla dipendenza all’autonomia” , del quale abbiamo parlato abbondantemente nel servizio https://giornalemio.it/economia/da-cuoco-una-ricetta-per-rilanciare-leconomia-di-basilicata/, non ha risolto l’antico dilemma che si è cronicizzato con la ripresa dell’emigrazione, lo spopolamento delle aree interne e lo svuotamento di funzioni territoriali.

Ma ha lasciato aperta la porta al rimboccarsi le maniche di un uditorio pressoché over 70, memore della laboriosità del passato, ma che deve fare i conti con una realtà mutata, con l’assenza dell’autorevolezza dei partiti del passato e della preparazione della classe politica. Il nodo è proprio qui e il collega Pasquale Doria, che ha moderato l’evento, pur citando gli studi che si sono susseguiti sul laboratorio Matera e Basilicata,non ha potuto che mettere in campo questa fase di ”disorientamento” e di poca concretezza nel programmare e lavorare sulle priorità, coinvolgendo quelle risorse umane , quei giovani cervelli che continuano ad andar via e non si riesce a far tornare.

Del resto per fare cosa e con quali condizioni. Baloccarsi con le start up (lasciamo perdere, siamo alla canzone di Gianni Morandi che una su 10.000 ce le fa ) in assenza di un modello di sviluppo che non c’è, di una programmazione con fondi europei da ridisegnare e di una filiera turistico culturale ferma al treno dei desideri o delle incompiute della recente esperienza di Matera 2019.

Su questi aspetti Leonardo Cuoco, che nella Prima Repubblica aveva realizzato il corposo rapporto sull’economia materana, è ritornato -davanti al pubblico convenuto all’Hotel San Domenico al Piano- sul ruolo dei ”decisori regionali” e sulla scommessa del prossimo sessennio di fondi europei per creare occupazione.

Un “desiderata“, perchè ancora non sappiamo come la Regione Basilicata, guidata da una maggioranza di centrodestra e che lentamente sta rivedendo l’organigramma dell’Ente di via Anzio, intende muoversi e con quali risorse in questo settore. Serve una volontà e una visione territoriale, fuori dalla logica dei campanili e della ripartizione dei pani e dei pesci.

La parobola del ”pescatore d’uomini” ci sta tutto per tirare sù le reti giuste. Ma forse alla Regione, a questa Regione, si chiede un apporto mirabilante che è difficile esca fuori. E le parole di Giampiero Perri, manager di spessore, che ha una visione ampia delle dinamiche socio economiche, a questo punto sono di buon auspicio.

“Questa pubblicazione – scrive Perri nella prefazione- cade in una fase di passaggio politico ed istituzionale segnato dalla crisi del “vecchio modello” di consenso. Ed è in questo nuovo clima, per quanto ancora instabile ed incerto, che le argomentazioni e le tesi di Cuoco possono sperare di trovare la dovuta attenzione e di essere accolte senza pregiudizio e considerate per la solidità delle argomentazioni. C’è da augurarsi che da questo lavoro si tragga spunto per un rinnovato dibattito sul futuro delle nostre comunità innervato dalla medesima fiducia che una ripartenza è possibile, accettando e cogliendo sfide ed opportunità del tempo presente”.

Quanto a Paolo Albano, nella postfazione, invita ad armarsi di pazienza e speranza. ” Serve- scrive Albano- una comunità pensante che provochi e esalti lo spirito critico perché nasca “la mobilitazione collettiva” fonte delle sviluppo.”

Giuseppe Lupo ha scritto “Nello scrivere il problema è cercare la propria voce. E bisogna avere pazienza per trovarla”.

Leggere “Il declino e la speranza” di Leonardo Cuoco significa aprire le porte a questa possibilità. Significa ricomporre le nostre potenzialità nel segno della speranza. Significa incamminarsi per una strada sicura, quella che serve a trovare “la nostra voce, quella della Basilicata”. Abbiamo lasciato per ultimo, dopo aver guardato un uditorio che pensa al futuro memore delle esperienze, della lungimiranza ma anche degli errori del passato, Gaetano ‘Nino’ Liantonio instancabile animatore del fattore ”Z” a metà tra economia, innovazione, relazioni e buona politica della stagione passata.

E così tra Zona Franca Urbana Matera, Zona economica speciale da Taranto a Gualdo di Lauria passando per Ferrandina salvo scellerate scelte di ampliamento, zona economico culturale e da segno di Zorro, Liantonio sogna una Basilicata al centro del Mezzogiorno, collegata all’Europa e al Mediterraneo, lungo la via della Seta e di casa a Dubai 2020.

Ma siamo nelle secche, spesso torrentizie, delle sponde del fiume Basento. Fattore ”Z” in fondo all’alfabeto. E se cominciassimo dalla ”A” di autonomia?

Su questo, frane a parte, parti della Basilicata sono in movimento verso i comprensori di prossimità. Un dato inevitabile, ma anche una sconfitta delle politiche del recente passato…

Al ”laborioso” Leonardo Cuoco il compito di esaminare la questione, con tanto di irresponsabili responsabili, in un prossimo libro.