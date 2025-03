Al Caf sono pronti, e in orario, per il 730…

Non è un treno,nemmeno un tram ma è il tramite, attraverso il Caf ”Lavoro e Fisco” di Matera, per adempiere alla dichiarazione dei redditi e mettersi in regola- come si diceva un tempo- con le norme del concorso…dell’Agenzia dell’Entrate per quanto riguarda il quadro fiscale di un nucleo famigliare. E’ il modello 730, modificato e semplificato negli anni, da cominciare a preparare con tutta la documentazione del caso, a cominciare da codice fiscale, documento di identità, senza dimenticare quell’Isee che può contribuire ad abbattere l’importo di imposte o per ottenere vantaggi fiscali. Angelo Antonucci, Licia Fortino e Mariangela Pace sono nella sede di via G. De Lorenzo per le informazioni del caso.