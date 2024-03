Al Caf Cisal arte contabile e previdenziale…e non solo

Se il buon giorno si è visto dal mattino con taglio del nostro, brindisi augurali e offerta di tutto quanto si può chiedere, vedere e aspettarsi dal un Centro di Assistenza fiscale della Cisal e da un Patronato, statene certi che Angelo Antonucci, Licia e Mariangela non mancheranno di rinnovare la formula dell’ Arte allargata tutto l’anno. E il motivo per quanti si recheranno a Matera in via Luigi Einaudi n.95 è legato alle opere d’arte esposte su mobili, tavoli, spazi di accoglienza o attesa, con quadri e sculture dell’artista Giovanni Latorre. La cosa incuriosisce non poco con volti noti della musica o della cultura: da Pasolini a Charlot, da Troisi a Battiato e con una tecnica di pittura, che ci ricorda quelli dei ritagli di collage, che invita a soffermarsi. Il Caf come una galleria che, periodicamente, rinnovata temi, proposte e interessi diversi : dai giovani agli adulti ? Bastano un sorriso, un pizzico di buona volontà e chissà che qualcuno non venga stimolato a visitare musei e mostre e magari a trovar lavoro, con la creatività che lo staff di via Einaudi ha messo a punto per l’inaugurazione dell’8 marzo. Buon lavoro e buona fortuna. E ricordate dell’Arte…