Ai nastri di partenza al Caf per i buoni sport

Non è un regalo della Befana. Non per tutti i cittadini residenti a Matera, ma per quelli che abbiano un Isee non superiore ai 20.000. A darvi una mano, visto che la domanda da compilare e presentare on line al Comune,a partire dall’8 gennaio, è il Caf ”sport” , in questo caso, di via IV novembre 11 della squadra guidata dal maratoneta Angelo Antonucci e dalle velociste Licia e Mariangela. Ai nastri di partenza, ma non aspettate il filo di lana del 19 febbraio 2024. Potreste restare ai blocchi di partenza…