Aggiorna l’Isee o resterai all’acqua…

C’è poco da scherzare, aldilà delle carenze idriche degli invasi di Basilicata passati da tempo sotto la gestione della società ministeriale Acqua sud spa, con ipocrita sorpresa di rappresentanti istituzionali regionali all’affermazione che ”l’acqua è di tutti” del presidente della giunta regionale pugliese Michele Emiliano. Commenti superflui…Ma, ironia, a parte dallo staff tecnico di Lavoro e Fisco, guidato da Angelo Antonucci, ricordano di un ”Aggiornamento ” da fare quanto prima. E l’invito è in locandina, a cominciare da lunedì mattina.. ” Tutti coloro che nel 2024 hanno beneficiato del bonus idrico Basilicata devono obbligatoriamente aggiornare il modello Isee e rinnovare la richiesta del Bonus”. Altrimenti resterete a secco…Recati in via G. De Lorenzo n.4 a Matera o contattate i numeri 328/4171680-379/1775942