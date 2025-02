Aerei a idrogeno. Per De Meo (fondazione H2u) opportunità per zes aeroportuale

Per adesso l’argomento è a terra sulle solide ruote da tir dell’aviocamionato di rifornimento ‘’handling’’ ma per far decollare questo tipo di rifornimento pulito, del quale siamo ancora poco del costo di produzione e alla pompa, anzi alla cisterna, trattandosi di aerei. E comunque, a detta di Giampiero De Meo ,direttore della fondazione H2u ( da non confondere con la formula dell’acqua H20) atterrato a Roma, presso la sala polifunzionale della presidenza del consiglio dei ministri, per assistere alla presentazione del progetto sull’utilizzo dell’idrogeno negli aeroporti, può essere una opportunità per la zona economico speciale dedicata. Forse più per quella Jonica e adriatica dove tra porto e aeroporto ci sono rapporti più stretti anche in linea d’aria. In Basilicata spazio a qualche ultraleggero e ai droni a trazione elettrica. Attendiamo di saperne di più dal governo alle prese con lo spropositato aumento della bolletta energetica, dopo che il nostro Paese e l’Unione Europea sono stati obbligati- con il taglio dei gasdotti russi- a consumare gas provenienti dagli Usa via nave a costi notevolmente superiori. E che dire del mancato taglio delle accise sui carburanti. Per ora al consiglio dei Ministri volano solo palloni gonfiati a idrogeno, naturalmente…



IL RESOCONTO DI DEMEO

Enac ha presentato in anteprima mondiale il 26 febbraio a Roma presso la sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla presenza del Ministro all’Ambiente e dei Presidenti di Gse e Enea, le linee guida sull’utilizzo dell’Idrogeno nella catena logistica aeroportuale

Il trasporto aereo viene erroneamente additato come il primo e maggiore responsabile dell’inquinamento e delle emissioni di C02 e di gas climalteranti in atmosfera. In realtà incide per il 2,5 % alle emissioni globali. Comunque resta la modalità di trasporto più diffusa a livello globale. E seppur la molecola idrogeno viene ritenuta la soluzione semplice e auspicabile in sostituzione del metano per un impatto net zero sull’ambiente, la sua produzione e utilizzo necessita di ulteriore tempo per essere competitivo e diffondersi. Tenuto in considerazione ciò l’ Enac impegnata com’è nella riconciliazione del trasporto aereo con l’ambiente con l’uso dei Saf, ha realizzato con il progetto Saves (Sustainable Aviation Vectors for Energy Transition) in collaborazione con Enea (interamente autofinanziato come ha dichiarato l’amministratore unico di Enac Servizi Marco Trombetti) la redazione delle prime linee guida a livello mondiale sull’uso dell’Idrogeno nell’intera catena logistica portuale (dall’aviocamionato all’handling verso i nuovi carburanti). Enea partner del progetto ha presentato le risultanze degli esiti del progetto che hanno visto la Sea di Malpensa e Adr di Fiumicino, i due aeroporti di riferimento per la prima sperimentazione progettuale.



A conclusione l’Enac ha sottoscritto con Gse un accordo per l’efficienza energetica e la diffusione delle fonti rinnovabili negli aeroporti per sviluppare ulteriori progettualità nella rete aeroportuale italiana. Enac attraverso la dichiarazione del Presidente Pierluigi De Palma rivendica il diritto e l’opportunità di poter accedere alla riprogrammazione dei fondi Pnrr anche nell’ottica di riconciliare non solo il trasporto aereo con l’ambiente ma anche l’ambiente con il trasporto aereo. Questa prospettiva di filiera potrà interessare la zes aeroportuale interregionale di Puglia e Basilicata con le sue Hydrogen Valley afferma De Meo intervenuto all’evento.

Giampiero De Meo

Direttore Fondazione h2u