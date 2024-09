Accordo per estensione orario ad addetti pulizie ospedali di Matera e Tricarico

“Buone notizie per i dipendenti della EPM, ditta che gestisce il servizio di pulizie per l’ASM. Nello scorso incontro all’Ispettorato territoriale del lavoro di Matera, sindacati e azienda hanno raggiunto un accordo per un incremento delle ore lavorative.” E’ quanto si legge in una nota in cui si specifica che “Da diverso tempo le organizzazioni sindacali sollecitavano il miglioramento delle condizioni contrattuali e non sono mancati momenti di forte conflittualità con l’azienda e con la stessa stazione appaltante. Dal prossimo 1° ottobre i lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera avranno un incremento di 1 ora e 30 minuti. Per quanto riguarda l’ospedale distrettuale di Tricarico, a seguito della fuoriuscita di un’unita lavorativa, le parti hanno convenuto che il monte ore liberato venga redistribuito alle unità in forza nella struttura con il passaggio dalle attuali 15 ore settimanali a 18 ore settimanali, sempre a decorrere dal 1° ottobre.” Per i segretari generali di Fisascat Cisl, Filcams Cgil e Uiltucs, Emanuela Sardone, Marcella Conese e Fabio Tundo, «era importante ripristinare un clima di collaborazione tra le parti dopo numerose tensioni. Il risultato raggiunto è un primo passo che va nella direzione da noi fortemente rivendicata, ovvero migliorare le condizioni contrattuali e quindi salariali delle lavoratrici e dei lavoratori. L’auspicio è che questo clima di collaborazione con l’azienda possa proseguire anche in futuro, a partire dalla fase di prima attuazione dell’accordo odierno e nel prosieguo in quella di monitoraggio delle ore di lavoro supplementare al fine di un futuro ulteriore miglioramento degli orari contrattuali». Le parti torneranno ad incontrarsi a gennaio per fare il punto della situazione.

