Abbattere i costi? Rina prime, con il solare…investire è risparmiare

Ne avevamo parlato nel servizio di presentazione https://giornalemio.it/economia/energia-come-ridurre-i-costi-a-matera-workshop-con-rina-prime/ e l’incontro promosso a Matera da Rina Prime con il mensile di economia ” Espansione” ha confermato che informazione, lungimiranza e cultura d’impresa posso contribuire a ottenere buoni risultati, nel risparmio della bolletta per imprese e famiglie. Nella sala di Alvino 1884, un tempo molino e pastificio che aveva messo a regime le colture cerealicole del territorio, imprenditori e professionisti della Città dei Sassi e della Provincia hanno potuto acquisire dati utili e percorsi, per utilizzare appieno le potenzialità degli investimenti legati al comparto eolico. Le comunicazioni, supportate da slides e filmati, degli ingegneri Alessio Pinzone e Matteo Zonca Bravi hanno interessato e non poco l’uditorio. In tanti hanno preso appunti, da quanto abbiamo osservato in sala, e di certo non mancheranno i contatti.



La proposta è allettante. Destinatari i proprietari di terreni, capannoni o di lastrici solari di almeno 10.000 quadrati. In questo caso fitto o vendita del terreno o nel caso di un opificio di aree industriale, c’è un forte sconto fino al 50 per cento della bolletta energetica creando delle comunità energetiche con la possibilità di vendere energia ai soggetti di un comprensorio o di un quartiere. Il mercato energie rinnovabile è attivo. Rina prime, da quanto hanno riferito i rappresentanti della società è in grado di offrire una ”gestione” completa dell’intero processo.Una peculiarità, che fa rima con affidabilità, che mancava nel mercato energetico del BelPaese, che può e deve fare di più per il pieno utilizzo delle energie rinnovabili. Ora tocca agli imprenditori e uno sostegno propositivo è venuto da Antonio Braia, ”quadro” di Confindustria, che di scintille dai cavi candela e altro ne ha fatte scoccare migliaia dalla sua Brecav che porta avanti con i fratelli Antonio e Angelo Raffaele. Industria? Certo. E interesse hanno mostrato nelle scorse settimane anche associazioni culturali e ambientalisti, che vanno dal Fai a Legambiente, come ha ricordato il direttore di Espansione e gran maestro del Grande Oriente d’Italia Stefano Bisi. Risparmiare sulla bolletta energetica e rispettare l’ambiente, evitando situazioni impattanti, è un binomio possibile. Anzi ”solare”. E l’Italia sotto questo aspetto ha tanto da investire.