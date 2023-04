A Taranto intesa Zes Logistica Puglia, in attesa della Basilicata

Nella Città dei due mari prende corpo il progetto di Zona economica speciale, con la firma di una intesa con la Its Logistica Puglia. E né poteva essere diversamente dopo altre iniziative imprenditoriali, come quella precedente di Grottaglie, che porta alla concretezza. Del resto il porto di Taranto ha notevoli potenzialità di crescita e di relazioni e non solo per il Mediterraneo. Servirà ad attrarre nuovi investimenti e a dare una risposta ai bisogni di export, nel rapporto qualità prezzo, voce che incide sulla competitività. Ma attendiamo segnali anche dalla Basilicata, da quel retroporto immediato della provincia di Matera continuano a essere sulla carta progetti di infrastrutture e servizi. Per ora è una zes a due velocità…



Comunicato Stampa

Protocollo d’intesa tra ZES Ionica Interregionale ed ITS Logistica Puglia

Gallucci: “Uno strumento utile per attrarre nuovi investimenti”

Firmato oggi a Taranto dal commissario straordinario del governo Floriana Gallucci ed il Presidente Silvio Busico il protocollo d’intesa tra la ZES Ionica Interregionale Puglia Basilicata ed ITS Logistica Puglia. Erano inoltre presenti la direttrice di ITS Logistica Luigia Tocci ed il vicesindaco di Taranto, Fabrizio Manzulli.

“L’intesa con ITS Logistica è molto importante – ha dichiarato il commissario del governo Floriana Gallucci – per la formazione di nuove figure professionali e nuove competenze per sostenere i processi di sviluppo, rilancio e riconversione economica del territorio. La logistica e l’intermodalità rivestono, infatti, primaria rilevanza in virtù della favorevole posizione nell’area euro-mediterranea e per la presenza in Puglia di distretti produttivi collegati alla rete portuale. Per supportare le imprese viene attivato uno sportello ZES Ionica – ITS Logistica Puglia il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 12 presso la sede ITS Logistica Puglia in piazza Immacolata 10”.

Il protocollo d’intesa promuove politiche attive per il lavoro che possono diventare leva per attrarre investimenti privati e risorse pubbliche. Nel concreto, il protocollo offre risposte ai fabbisogni delle imprese in termini di nuove competenze e processi di innovazione mediante la co-progettazione di un’offerta formativa calibrata sui fabbisogni delle realtà che si insedieranno nella Zes Ionica. Un processo che non riguarderà solo la formazione delle nuove risorse umane, ma anche l’aggiornamento professionale della forza lavoro attiva, un elemento non secondario in un mercato segnato da profondi e veloci cambiamenti tecnologici.

“L’istituzione della Zes Ionica è una grande opportunità per incrementare la produttività e gli indici di sviluppo economico – ha commentato il Presidente Silvio Busico – e il protocollo d’intesa è uno strumento operativo per accompagnare e sostenere i processi di insediamento e consolidamento di nuove imprese sul nostro territorio. La mission di ITS Logistica Puglia è la formazione di tecnici con elevato profilo di specializzazione e di innovazione in un comparto prioritario per lo sviluppo economico e per la competitività del Paese. Il punto di forza di ITS Logistica Puglia è quello di tenere insieme al suo interno, enti locali, università, imprese, scuole, enti di formazione. Questa peculiarità garantisce l’eccellenza formativa e una risposta concreta alla domanda di tecnici specializzati proveniente dalle aziende”.

