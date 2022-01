Si è tenuto oggi a Roma un incontro tra il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e il presidente e AD di Acquirente Unico, Filippo Bubbico, avente ad oggetto l’iter normativo per la gestione del quantitativo di gas di milioni di metri cubi l’anno nella disponibilità dei lucani, derivante dall’accordo compensazioni della Regione Basilicata con le compagnie energetiche, dalla durata decennale, siglato dalla Giunta Bardi.

In proposito Bardi ha dichiarato: “Oggi è stato un incontro molto importante per tutelare gli interessi dei lucani, soprattutto in questo momento così difficile, dovuto al caro bollette, una questione di esclusiva competenza del Governo centrale. In attesa degli interventi nazionali, come Regione Basilicata stiamo attivando tutti i percorsi per poter alleviare l’inaudito aggravio di costi a danno dei lucani, con un lavoro che parte da lontano e che porteremo a compimento nel minor tempo possibile“.