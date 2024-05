A New York per un ”Concept” con i protagonisti di Fucina Madre

Siamo contro gli anglicismi a tutti i costi, ma in questo caso l’iniziativa di un ”progetto creativo”, come quello di Fucina Madre, l’expo dell’artigianato e del design Basilicata, in corso a Matera- presso Le Monacelle- è di quelli suggestivi e che merita di essere concretizzato. La proposta viene da Antonio Nicoletti, diretto dell’Azienda di promozione turistica, che abbiamo incontrato tra i punti espositivi. E l’idea, che va concretizzata, è legata a una borsa in pelle comprata da un artigiano, nel corso di una precedente edizione di Fucina Madre, che destò non poco interesse proprio a New York nel corso di un evento organizzato dall’Apt. ” In tanti- ricorda Nicoletti- mi chiesero dove l’avessi comprata. Era ed è un pezzo unico, frutto della maestria di giovani artigiani lucani. Fornii il recapito a quanti erano interessati. Quell’episodio, che non ho dimenticato, mi ha fatto riflettere e non poco su progetto di portare a New York almeno una rappresentanza di artigiani, che possano far vedere di cosa sono capaci di fare e che nessun prodotto industriale può realizzare. I giovani artigiani ci sono, vanno sostenuti, ma occorre rafforzare le creazioni perchè restino sul territorio e diano valore aggiunto all’economia locale”. Progetto di ”concept” newyorkese a parte e osservando le interessanti creazioni in tessuto, legno, ferro battuto, ceramica, di arte orafa, di preziosi di privati o di sodalizi come la Galleria Domus MadArt che presenta varie sensibilità artistiche e raccogliendo alcune istanze viene fuori ancora una volta l’esigenza di lavorare sulla formazione, per dare continuità al settore.



E il ricordo va alle occasioni mancate gli ultimi maestri di campane e campanacci, scomparsi a Stigliano e a San Mauro Forte, senza che si sia fatto nulla. Evitiamo che si faccia altrettanto, visto lo spopolamento di gran parte dei centri della Basilicata. E poi le opportunità. Fucina Madre è una bella vetrina. Uno sforzo in più. E poi le condizioni. La fallimentare situazione del bando botteghe artigiane nei Sassi di Matera, per gli addetti ai lavori il ”quartiere degli artieri”, sollecitato con tenacia da Cna, sono la conferma di potenzialità lasciate cadere . Peccato. E poi il legame con il mondo della scuola. Qualcosa c’è con i licei artistici e gli istituto professionali. Poche ma senza cultura di impresa non si va avanti, a cominciare dagli enti locali. Convegno. Bandi e poi…Restano la bellezza e le preziosità di tanti giovani che con Fucina madre, aldilà dei siti social, hanno la possibilità di confrontarsi. Vi invitiamo a visitare Fucina Madre fino a domenica 5 maggio, che riserva uno spazio anche alla solidarietà con una interessante iniziativa presentata da ”Il Nodo, progetti di vita”. Un gioiello per la pace …nella mostra curata da Patrizia Fuccella con la partecipazione degli studenti e dei docenti del Liceo artistico ” Carlo Levi” di Matera.





GLI ESPOSITORI

Angela Raffaella Ramundo

Matera

Arcangelo G. D’Alessandro

Bernalda

Aris “La Pelle” S.r.l.s.

Villa d’Agri di Marsicovetere

Associazione “Dna Maratea Contemporanea”

Maratea

Biagio Lamberti

Potenza/Matera

Conte Progetto di Angela Conte

Potenza/Matera

D+D di D’Adamo Giuseppe Andrea

Matera

Denì Service di Cirella Donato – Texture Italy

Pomarico

Di Gregorio Salvatore

Tursi

Due Parentesi di Scalcione Silvia

Matera

Falegnameria Colacicco S.a.s. di Colacicco Luca & C.

Matera

Galleria D’Arte Domus MadArt

Matera



Daniela Madeddu

Margherita Albanese

Lela Campitelli

Marianna D’Aquino

Giacomo Dimichino

Valentina Forte

Iryna Kradazhan

Pasquale Manella

Pino Martimucci

Claudia Molinari

Antonio Moramarco

Gabriella Papapietro

Bernardette Scalcione

Sergio Scarcelli

Pietro Scialpi

Il Filo di Arianna [Annangela Lovallo]

Avigliano

Immacolata Bruna Sacco

Matera



La Tela di Penelope [Antonella Torre]

Potenza

Latorre Arte [Nicola Latorre]

Matera

Latorre Giovanni Arte

Matera

Mg Creazioni Arte Orafa [Maria Vaccaro]

Potenza

Morris di Maria Paola Buttiglione & C. S.a.s

Matera

MtQuinto – Progetti per la comunicazione visiva

Potenza

Nuova Libbaneria Mediterranea

Maratea

Orlando Antonella

Pignola

PG Ceramiche Artistiche di Piglia Giustina

Melfi

Preziosi Moda Gemstones [Pierluigi D’Adamo]

Matera

Rocco Colucci

Potenza

Sax Barisano di Montemurro Aldo

Matera

Sgomitola di Simona Laurino

Tito

Studio Architettura & Design [Giusi Villano]

Potenza

Team Art Studio [Marica Montemurro – Giovanni Papapietro]

Matera

Manuela Telesca Jewelry designer

Potenza