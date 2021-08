Nella capitale del mobile imbottito, dei tempi d’oro e di quelli che potrebbero tornare ad esserlo, la riapertura a settembre del Salone del Mobile a Milano è una opportunità da non perdere. E Matera può cogliere l’occasione per alzarsi dal riposo forzato di un anno da confinamento domiciliare (usiamo i termini in italiano che sono efficaci) per far conoscere quello che sa fare e da tempo. Antonio Serravezza, una lunga stagione tra sedute internazionali, invita istituzioni, città, imprese a darsi una spesa e a rispolverare marchi, progetti e percorsi e a tenere alto il nome di Matera e della sua economia. Manca meno di un mese…



le riflessioni di Serravezza

Sono circa diciotto mesi che siamo tutti vincolati all’andamento dell’epidemia. L’economia è un’altalena di numeri e percentuali che vanno su e giù. La pandemia ha completamente stravolto l’andamento dell’economia mondiale, ma non tutti i settori hanno subito lo stesso impatto tra cui quello dell’arredamento per la casa e quindi l’industria del mobile imbottito. E’ un punto positivo per la nostra economia locale che è ancora un importante distretto del mobile imbottito con un’attività molto vivace sia a livello nazionale che mondiale.

Lo scorso anno il più importante appuntamento mondiale, il Salone del Mobile, che si svolge ad aprile a Milano, fu cancellato causa il lockdown primaverile mentre quest’anno l’appuntamento è stato spostato e si svolgerà dal 5 al 10 settembre, ma non sarà questo il nome, si chiamerà “Supersalone”. La grande fiera internazionale riparte in presenza.

I marchi più prestigiosi del nostro territorio saranno presenti, sia in fiera a Rho che con loro spazi attrezzati nella città di Milano. Il programma consentirà ai top buyer esteri di scoprire e approfondire le competenze distintive italiane sia in fiera, dove saranno presenti tutte le aziende in un unico spazio realizzato dall’architetto Stefano Boeri, sia sul territorio, con visite ai vari show room aziendali. Il successo delle campagne vaccinali sta mostrando in Europa come sia possibile una ripresa delle attività in presenza attenendosi alle procedure di sicurezza e di controllo del contagio. Le fiere in presenza rappresentano un banco di prova per l’economia nazionale. Per il nostro comparto del mobile imbottito è arrivato il momento di aumentare la produzione e riprendere l’espansione sui mercati esteri.



Una fiera del mobile serve per mostrare i nuovi prodotti, per incontrare le aziende con i buyer italiani ed esteri, per definire strategie di mercato. Una presenza garantita da Green Pass, tamponi e misure anti Covid che assicurano la sicurezza dell’evento. Arrivederci a Milano ma io continuo a pensare ad una Fiera a Matera organizzata dal Distretto del Salotto con le Associazioni di categoria e gli Enti locali.



Sarebbe una buona occasione per mettere insieme due importanti categorie della Capitele europea della cultura: l’industria del mobile imbottito, l’industria ricettiva e di ristorazione, un grande business oltre ad una importante vetrina nazionale e internazionale. Un grande lavoro di squadra con uomini motivati e coraggiosi, forza Matera!