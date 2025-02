A Melfi convegno M5S con Giuseppe Conte su “Politiche industriali nel Sud e prospettive per Stellantis”

“Lunedì 17 Febbraio, alle ore 15, presso “Relais la Fattoria”, a Melfi, si terrà l’incontro organizzato dal M5S Basilicata sulle Politiche industriali nel Mezzogiorno con un focus specifico su Stellantis e indotto.” Lo si annuncia con una nota in cui si legge che “Tra crisi occupazionali, tagli alla produzione e una transizione verso l’elettrico mal governata, il futuro di migliaia di lavoratrici e di lavoratori, così come dell’intero comparto, dipende da scelte strategiche che devono essere discusse con urgenza. Dopo i saluti istituzionali della Consigliera regionale Viviana Verri e del Presidente della Provincia di Potenza Christian Giordano, apriranno i lavori docenti universitari ed economisti: Davide Bubbico (UniSa), Luca Bianchi (SVIMEZ) e Gianfranco Viesti (UniBa); a seguire i rappresentanti sindacali: Michele De Palma (Fiom/CGIL), Gianluca Ficco (Uilm/UIL) e Stefano Boschini (FISM/CISL); concludono Giuseppe Conte (Presidente e deputato M5S), Arnaldo Lomuti (deputato M5S), Roberto Fico (già presidente Camera dei Deputati) e Pasquale Tridico (Europarlamentare M5S). Modera il dibattito la Consigliera regionale Alessia Araneo. La crisi del settore Automotive, pur investendo l’Europa intera e non solo, assume in Basilicata connotazioni drammatiche, coniugandosi, in modo funesto, con un apparentemente implacabile inverno demografico. Per tutte queste ragioni, bisogna fare presto e aprire la cosiddetta “vertenza Basilicata”.

