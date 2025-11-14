A Matera un centro storico di autenticità. Ma come la mettiamo con i fitti?

E chi non vorrebbe che il cuore antico delle città d’arte, da Roma a Venezia a Matera,potesse pulsare di botteghe di artigianato artistico, di librerie, bar e locali che potessero offrire tutti gli aspetti ”identitari” della cultura e della tradizioni locali? La realtà è un’altra e deve fare i conti con volontà, progetti rimasti a livello di buone intenzioni , come consentire la vista ”pulita” di monumenti e accessi ai beni culturali, spesso ostacolati o nascosti da pedane, tavolini, ombrelli che debordano dalle misure consentite, e – soprattutto – dal costo dei canoni di locazione che si aggiungo alle spese vive di mantenimento delle attività. E su questo c’è poco da fare. Il mercato è libero e i proprietari chiedono, in base alle loro stime, quello che vogliono. E c’è chi è disposto a mettere mano alla tasca. Gli altri, e spesso giovani dalle buone intenzioni, guardano altrove o rinunciano. Del resto i tanti locali vuoti in zone pericentrali ne sono la conferma. Antonio Serravezza, sì sempre lui, lancia un invito a invertire la tendenza della ”spoliazione” identitaria del centro, che segna una presenza di negozi di souvenirs in crescita, di alcuni negozi in franchising , della filiera generalista fast food di passaggio che ignora i sapori locali. Trent’anni fa alcune associazioni di categoria avevano ipotizzato un centro storico con vocazione commerciale e artigianale, legati alla tradizione locali. Non se ne fece nulla. E il caso di due librerie, costrette a trovare un’altra sede, pericentrale, furono l’emblema di quella ”sconfitta”. Incentivi, defiscalizzazioni sui costi vivi? Per ora abbiamo sentito lamentele sui ”mesi morti” ma poco o nulla su quanti intendano mettere mano alla tasca e alla progettualità. Servono credibilità, concretezza e,come ripetiamo da sempre, cultura d’impresa a tutti i livelli.



LE RIFLESSIONI DI ANTONIO SERRAVEZZA

Il centro storico di Matera è un luogo unico e affascinante, e sarebbe meraviglioso se ci fossero più negozi di artigianato locale e meno negozi di souvenir. In questo modo, i visitatori potrebbero scoprire e apprezzare la vera essenza di Matera e della sua cultura, e i produttori locali potrebbero avere più opportunità di vendere i loro prodotti e di far conoscere la loro arte.

Spero che le autorità locali e i proprietari di negozi prendano in considerazione questa richiesta e lavorino per creare un centro storico più autentico e più rappresentativo della cultura materana. Sono assolutamente d’accordo per un regolamento che preveda l’obbligo di salvaguardare l’autenticità del territorio è fondamentale per proteggere la cultura e la tradizione della Basilicata. Il libero commercio è importante, ma non dovrebbe essere a scapito dell’autenticità e della identità del territorio. È necessario trovare un equilibrio tra lo sviluppo economico e la tutela del patrimonio culturale e ambientale. Un regolamento che preveda l’obbligo di utilizzare prodotti locali, di rispettare le tradizioni e le tecniche artigianali, e di promuovere la cultura e la storia del territorio potrebbe essere un ottimo modo per salvaguardare l’autenticità della Basilicata.



Inoltre, questo regolamento potrebbe anche prevedere incentivi per gli imprenditori che si impegnano a rispettare queste regole, come ad esempio agevolazioni fiscali o finanziamenti per lo sviluppo di attività economiche sostenibili.

Vogliamo mettere in vetrina l’autenticità di Matera, la sua storia, la sua cultura, la sua tradizione e la sua bellezza. Vogliamo che i visitatori possano scoprire e apprezzare la vera essenza di questa città unica e affascinante. E non solo, vogliamo anche che gli abitanti di Matera siano orgogliosi della loro città e della loro cultura, e che possano beneficiare dello sviluppo economico e sociale che deriva dal turismo. Quindi, sì, mettiamo in vetrina l’autenticità di Matera! Facciamo in modo che i visitatori possano scoprire la vera Matera, quella che vive e respira, quella che ha una storia e una cultura ricche e profonde.