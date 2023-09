A.A.A investitori cercansi. Press tour tra Taranto e Matera

Farsi conoscere e far conoscere quali possono essere le opportunità, e non solo sulla defiscalizzazione, per investire nella Zes al Sud, a cominciare dal Porto di Taranto al retroporto della Basilcata, è senz’altro una ottima iniziativa per attrarre investitori e capitali stranieri. A proporlo il commissario di governo della Zes Floriana Gallucci. Prevista la presenza di amministratori e di altri soggetti territoriali, che incontreranno giornalisti di prestigiose riviste internazionali: come il New York Times e il Guardian dagli Stati Uniti, la BBS dalla Gran Bretagna, Agence Maroccaine De Press dal Marocco, l’agenzia di stampa Anadolu dalla Turchia, PAP Agenzia di Stampa Polacca e la Tv nazionale Polsat Polish Television.Le conclusioni in un convegno, a Taranto, che sarà concluso dal ministro per il Sud e il Pnrr Raffaele Fitto . A Matera l’incontro e domenica sera, 17 settembre,alle 20.30, a Palazzo Malvinni Malvezzi.

Dal 17 al 19 settembre l’evento “ZES: Rotta verso lo sviluppo sostenibile del Sud”

Martedì 19 alle ore 9.30 la giornata conclusiva nella sede di Palazzo d’Aquino a Taranto

Ad un anno dall’avvio dello Sportello Unico Digitale, la Zes Ionica ha organizzato un press tour internazionale ed una giornata di studio e di approfondimento sulle prospettive della Zes dal titolo “ZES: Rotta verso lo sviluppo sostenibile del Sud”.

Si tratta di tre giornate di lavoro, dal 17 al 19 settembre, articolate tra la Basilicata e la provincia di Taranto. Nelle prime due giornate è prevista la presenza della stampa estera invitata per promuovere le opportunità di sviluppo dei territori nel mondo. Si tratta di alcune della più prestigiose testate giornalistiche internazionali, come il New York Times e il Guardian dagli Stati Uniti, la BBS dalla Gran Bretagna, Agence Maroccaine De Press dal Marocco, l’agenzia di stampa Anadolu dalla Turchia, PAP Agenzia di Stampa Polacca e la Tv nazionale Polsat Polish Television.

L’evento conclusivo si terrà martedì 19 settembre a partire dalle ore 9.30 nella sede di Palazzo d’Aquino a Taranto. Si tratta di una giornata di studio e di confronto sul valore delle zone economiche speciali quale strumento di politiche economiche per l’attrazione di nuovi investimenti.

Aprirà i lavori il Commissario straordinario del Governo Floriana Gallucci.

Domenica 17 settembre alle ore 20.30 nella sede di Palazzo Malvini-Malvezzi a Matera

Incontro con il Commissario della ZES Ionica Gallucci e i Presidenti Bardi ed Emiliano

In occasione della visita in Basilicata dei rappresentanti della stampa estera organizzata dalla ZES Ionica Interregionale Puglia Basilicata, nell’ambito della missione di attrazione investimenti, domenica 17 settembre alle ore 20.30 sarà allestito un corner per i giornalisti del territorio.

Saranno presenti oltre il Commissario Straordinario del Governo Floriana Gallucci, i Presidenti della Regione Basilicata Vito Bardi e della Regione Puglia Michele Emiliano, i rappresentanti istituzionali e del mondo economico imprenditoriale delle due regioni.

Parteciperanno, inoltre, alcune della più prestigiose testate giornalistiche internazionali, come il New York Times e il Guardian dagli Stati Uniti, la BBS dalla Gran Bretagna, Agence Maroccaine De Press dal Marocco, l’agenzia di stampa Anadolu dalla Turchia, PAP Agenzia di Stampa Polacca e la Tv nazionale Polsat Polish Television.

