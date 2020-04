Dito puntato verso Governo e Inps per la vicenda stucchevole, per certi versi, sollevata dal popolo delle partite Iva alle prese con la burocrazia e altri aspetti legati alla erogazione di un contributo (una elemosina per tanti) di 600 euro per ristorare quanti vorrebbero sapere quale sorte li aspetta se il rubinetto delle risorse dispenserà quattro gocce, o euri, e se invece la sbarra di imposte e gabelle resterà aperta. A tirar fuori la questione, con la decisione e la chiarezza che fa parte del suo Dna, è Giuseppe “Pino’’ Digilio’’ presidente della Confederazione regionale (Confiva) delle partite Iva. Non gira intorno alle parole mira subito al sodo: chiarezza, risorse e stop alle tasse. Ha ragione. Se non si hanno soldi in tasca e non si ha tempo per lavorare e recuperare, respirando per rimettersi in carreggiata, imprenditori, professionisti e avventizi chiudono e lo Stato non incassa. Conseguenziale e chiaro. Governo e Inps si ravvedano, prima che sia troppo tardi.

Al presidente del Consiglio

Prof. Avv. Giuseppe Conte

Al Ministro dell’Economia e Finanza

On. Prof. Dott. Roberto Gualteri

Al presidente dell’INPS

Prof. Dott. Pasquale Tridico

Agli organi di Stampa

Premessa:

In questo periodo storico, dove la gestione ordinaria è alterata da quella emergenziale, è ancor più importante creare coesione sociale e non difformità di trattamento. Le attese dei lavoratori autonomi, delle imprese e dei liberi professionisti e dei cittadini nei confronti delle Istituzioni sono molto alte e lo Stato, la Pubblica Amministrazione, devono essere punto di riferimento in grado di offrire certezze e soluzioni sostenibili per il futuro e non latori di dubbi e malumori.

In gioco non c’è solo la salute e l’economia dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, ma c’è soprattutto la tenuta democratica del paese. E’ necessario, quindi, che in questa situazione chi ha il compito di vigilare sul funzionamento della macchina amministrativa lo faccia con zelo e consapevolezza affinché non passi il messaggio di un paese disorganizzato dove le Istituzioni non siano in grado di tutelare i cittadini.

Gli enormi sforzi che si stanno compiendo, in ambito sanitario da parte di medici, infermieri e personale socio assistenziale, sono davanti agli occhi di tutti, gli sforzi meno visibili, probabilmente, sono quelli che i possessori di partite iva sono costretti a fare sia economicamente sia mentalmente per non subire una sconfitta ancor più devastante di quanto si possa prospettare in assenza di un concreto sostegno da parte delle Istituzioni.

Per tanto,

l’Associazione a Tutela delle Partite Iva, Confiva, pur consapevole del momento delicato che il paese sta attraversando, nella certezza che sia stato messo in campo ogni sforzo da parte delle Istituzioni competenti per sostenere, in parte, le perdite economiche dovute al mancato guadagno dei mesi di marzo e aprile

auspica

che, nell’immediato, siano stanziate risorse economiche a fondo perduto per le imprese e i lavoratori autonomi. Tali somme concorrerebbero esclusivamente a far fronte a una parte – sia pure irrilevante – delle spese fisse accumulate in questi mesi di chiusura delle attività, nonché una moratoria su tasse e contributi obbligatori, l’abbattimento dei costi fissi – per lo più rappresentati da imposte sui costi di energia, utenze, bolli e tenuta conto corrente bancario – per i mesi di crisi.