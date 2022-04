“Costruttori tutti a Roma” recita una locandina che circola in rete e che chiama a raccolta le aziende del settore per un incontro programmato nella capitale il prossimo 4 aprile, alle 10,30 – presso l’Hotel Parco dei Principi, per un confronto sul tema.

E’ preannunciato l’arrivo dei rappresentanti di 500 aziende di costruzione provenienti da tutta Italia alla prima manifestazione organizzata da un gruppo di imprese, con sedi dal Trentino alla Sicilia, dopo aver dato vita a un canale Telegram che riunisce costruttori comparto delle opere stradali, civili ed industriali, che consisterà in un dibattito coordinato da Luca Telese in cui i partecipanti potranno proporre idee e soluzioni.

Il settore dell’edilizia, negli ultimi mesi era diventato il principale traino di una difficile ripresa, ma la spirale dei rincari sulle materie prime ha sconvolto tutto con il rischio dello stop in molti cantieri. Una corsa ai rialzi che ha riguardato non solo gasolio e benzina, pur determinanti nei trasporti del comparto, ma anche materiali primari e specifici come ferro o calcestruzzo, con l’acciaio da costruzione che ha registrato un aumento del 100 per cento.

Insomma, sono a rischio migliaia di opere pubbliche e private. E a fronte di uno scenario così tragico, che gli imprenditori attribuiscono ad una “crisi, abbondantemente e colpevolmente sottovalutata” il rischio che diventa reale è una carenza di imprese (per la impossibilità a reggere gli impegni) che impedisca la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, lo strumento attraverso cui l’Italia ha ottenuto 222 miliardi di euro per rimettere in marcia l’economia dopo la crisi pandemica.

Con questa manifestazione (in cui verrà sottoscritta una lettera aperta al presidente Draghi dove si spiegheranno le problematiche nel dettaglio e si proporranno possibili soluzioni) gli imprenditori del comparto delle opere stradali, civili ed industriali intendono chiedere al governo “provvedimenti legislativi coraggiosi e lungimiranti, anche senza aumenti di spesa, che mettano le stazioni appaltanti nelle condizioni di superare l’impasse”.