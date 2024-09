30 settembre per il 730…E non dite che il Caf Cisal non vi ha avvisato

E’ proprio così. Settembre è un mese di 30 giorni, come aprile, giugno e novembre. E l’ultimo del mese, ricorrenza di san Girolamo, protettore degli orfani e della gioventù abbandonata, ed è la scadenza per compilare e presentare la dichiarazione dei redditi. Dal Caf Cisl di Matera, Angelo Antonucci, Licia e Mariangela vi invitano ad affrettarvi. Vi toglierete un impiccio, come si suol dire, ed evitare che dal tempo delle more ( poche quest’anno a causa della siccità) si passi a quello della mora e degli interessi… E allora, in auto, in moto, in bici a piedi o con una telefonata fatevi il vostro dovere di contribuenti. Questo mese è di 30…e fatto 30 fate 31.