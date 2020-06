“Gli operatori turistici di Metaponto, riuniti nell’Associazione Leucippo, continuano la loro protesta con la chiusura delle attività balneari e ricettive poiché ad oggi nessuna reale attività di concertazione sulle tematiche poste dal comparto è stata avviata.”

E’ quanto scrive Nicola Mastromarino, presidente di Leucippo, che pertanto comunica che:

“Martedì 2 Giugno scenderanno nuovamente in piazza per manifestare il disagio e le incertezze in cui svolgono il loro lavoro.”

Una analoga giornata di protesta si era svolta il 24 maggio scorso, senza orecchie attente evidentemente alle problematiche sollevate. (https://giornalemio.it/economia/a-metaponto-domenica-protesta-operatori-turistici/)