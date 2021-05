Confapi Matera plaude alla sottoscrizione dell’intesa tra i Comuni di Matera e Taranto, con cui i Sindaci Bennardi e Melucci (https://giornalemio.it/politica/matera-taranto-accordo-strategico-fino-al-2026/) hanno posto le basi istituzionali per la promozione dei rispettivi territori.

“L’accordo – evidenzia il presidente Massimo De Salvo – è stato da noi sostenuto ed è frutto delle relazioni istituzionali che Confapi Matera ha avviato da tempo con il territorio di Taranto. Abbiamo promosso questa intesa perché crediamo che lo sviluppo economico delle città e delle province di Matera e di Taranto passi attraverso la condivisione dei bisogni e delle opportunità, in un processo simbiotico che si basa sulla stretta collaborazione tra i due territori, sia istituzionale che imprenditoriale”.

“Occorre dunque rendere sempre più strette le relazioni tra Matera e Taranto anche per la necessità di far decollare la ZES Jonica, superando l’immobilismo, attraendo nuovi investimenti e realizzando adeguate infrastrutture”.

“Confapi Matera – conclude il presidente De Salvo – in queste settimane sta ancora portando avanti numerose attività finalizzate alla stipula di altri accordi con le istituzioni dell’area del Tarantino, volte a promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale dei due territori”.