Zichichi tra Scienza e Fede, il prof Lisanti ricorda

E da quell’incontro avvenuto 40 anni fa a metà degli anni Ottanta, contrassegnata da quella visita all’Abbazia di Montescaglioso per farne un centro di ricerche come Erice, il professor Francesco Lisanti- all’epoca presidente dell’Amministrazione provinciale ha un ricordo pregnante per la ‘passione con cui dialogava, usando parole che avevano contenuti di verità”. Tanta umiltà, profondità di pensiero e semplicità espressiva con un contributo costruttivo nella comprensione del rapporto tra scienza e fede. Peccato che quell’incontro nella nostra terra non abbia portato a un investimento in cultura e ricerca dalle nostre parti, tema che- tranne poche eccezioni- continua a caratterizzare la desertificazione del territorio.Se i nostri giovani, laureatisi anche da noi, non trovano le condizioni per restare è da imputare alle occasioni mancate come quella che avrebbe voluto realizzare il professor Antonino Zichichi. E altri come lui…Ricordiamoci delle sue parole e del suo lavoro, se si vuol davvero impegnarsi per la Basilicata.



IL RICORDO DEL PROFESSOR LISANTI

La scomparsa del grande scienziato, il fisico di fama internazionale Antonino Zichichi ha

provocato in me viva e profonda emozione, avendo avuto la fortuna e il piacere di incontrarlo negli anni 80, durante la mia presidenza alla Provincia di Matera.

Fui illuminato dalla sua parola di scienziato che crede nell’esistenza di Dio e dal ragionamento serio e logico delle sue convinzioni.

Mi impressionò la passione con cui dialogava, usando parole che avevano contenuti di verità.

Percepii, tuttavia, che Zichichi, pur consapevole della sua abilità nell’argomentare, riteneva che le tesi che lui proponeva fossero più palpitanti in chi l’ascoltava. Credo che avesse fatto propria una considerazione di Giovanni Paolo II, che nella sua Enciclica Fides et Ratio, sosteneva come la fede e la ragione fossero due ali per spiccare il grande volo nel cielo della Verità.

Lo scienziato ha dato un forte contributo per il rapporto tra scienza e religione.

Porterò sempre con me il ricordo del suo incontro, di cui mi sono sentito sempre gratificato