Zichichi? Galileo contemporaneo tra scienze, fede e qualche falla

Se siete animati dal beneficio del dubbio e allora siete sulla strada giusta per capire la scienza in tutte le sue espressioni e applicazioni e se siete anche credenti e, allora, non dovete perdere di vista San Tommaso che alla luce del ”non credo, se non vedo, tocco o verifico” e alle risposte ricevute vedeva e ”sentiva” tutto più chiaro. La figura di Antonino Zichichi le sintetizza entrambe e come descrive l’astronomo con la passione per gli scacchi, Franco Vespe, può essere definito come il Galileo (figura dirompente nella Chiesa del passato) il fisico scomparso nei giorni scorsi a 92 anni, che abbiamo conosciuto a metà degli anni Ottanta, per quella visita rimasta infrUttuosa all’abbazia di Montescaglioso per farne un nuovo centro di cultura scientifica come l’Ettore Majorana di Erice. E del ”Galileo” dei giorni nostri Franco Vespe ne descrive intuizioni, preparazioni e anche qualche falla. Ci sta. Certezze e verità sono sostenute dal beneficio del dubbio. E questa è ricerca della verità…in cielo e in terra. Su questo scienza e fede concordano.



LE RIFLESSIONI DI FRANCO VESPE

E’ scomparso Antonino Zichichi, uno dei più grandi fisici contemporanei dell’Italia. La sua fama mi ha accompagnato fin dall’inizio della mia carriera universitaria. Insegnava infatti Fisica Superiore all’Università di Bologna dove anche io ho fatto i miei studi. E’ stato sempre uno scienziato che ha suscitato dibattito e polemiche, non solo nel campo scientifico. Ha concepito e realizzato l’osservatorio di neutrini sotto il Gran Sasso ed ha svolto importanti studi nel campo della Fisica delle Particelle. Ha fondato il Centro Ettore Majorana di Erice che divenne un luogo importantissimo di scambio culturale, e non solo, fra scienziati provenienti dai due blocchi contrapposti durante la guerra fredda al fine di promuovere il dialogo e la pace. Dibattito e Polemiche perché da sempre si è battuto per dimostrare che non ci fosse alcun contrasto fra Scienza e Fede, andando contro il mainstream ideologico ateo e laicista che pervade da sempre gli ambienti delle scienze esatte italiane ( e solo italiane!) e che ebbe il suo atto più “eroico” in quel triste episodio della protesta di 67 professori perché Papa Ratzinger non tenesse la sua prolusione all’inaugurazione dell’anno accademico alla Sapienza di Roma del 2008. Ma non divaghiamo! Al centro della sua riflessione vi è la valorizzazione della figura di Galileo e del metodo di indagine scientifica che seppe inaugurare. Solo ciò che è ripetibile, misurabile in laboratorio e rappresentabile con una esaustiva formulazione matematica può essere oggetto di Scienza



Dall’altra ha cercato di dimostrare che Galileo era uomo di profonda fede cristiana e che, pertanto, la Scienza moderna non è stata concepita contro la Fede e la Chiesa ma si è incubata in essa. Un altro suo argomento era che la scienza cerca di afferrare le leggi che muovono il mondo e che stanno manifestando la presenza di una ferrea quanto ancora imperscrutabile logica. Questa Logica non può esser stata generata dal niente. Essa dev’essere stata impressa da un “Creatore nel Cosmo! Un’altra polemica riguardava la teoria evoluzionistica di Darwin. “Essa non è scientificamente rigorosa nel senso galileiano del termine. la teoria evoluzionista non è in grado di descrivere né tantomeno riprodurre il passaggio cruciale: quello dalla materia inerte alla materia vivente, e dalla materia vivente alla forma di materia pensante, cioè l’uomo”. Non può rispondere a una domanda essenziale: perché fra milioni di specie viventi soltanto l’uomo possiede la ragione? Non smonta l’evoluzionismo in se ma una sua interpretazione dogmatica e definitiva adottata come una vera e propria religione degli scettici e gli atei. Ma non si è fermato a questo. Un po’ il buon Antonino i guai se li andava a cercare! Ultimamente ha attaccato un altro “dogma” tanto “à la page” oggi quale quello della natura totalmente antropica (siamo al 98% come certificato dai solenni rapporti dell’IPCC) dei cambiamenti climatici. Da buon fisico dotato di buon senso scientifico e dalla conoscenza delle leggi più intime della Natura, non ha mai smesso di contestare queste affrettate, quanto sospette, congetture. Chissà perché chi mette in discussione questo dogma, fosse anche un premio Nobel, viene tacciato di incompetenza nel campo perfino da personaggi da circo Barnum come Jacopo Fo o Angelo Bonelli ,! In quanto poi a Mario Tozzi siamo ormai al caso umano! Cosa dice Zichichi a tal proposito? Al novanta per cento, il cambiamento climatico è governato da fenomeni naturali dei quali, a oggi, gli scienziati non conoscono e non possono conoscere le possibili evoluzioni future”. A fondamento di questa posizione, Zichichi ha più volte ribadito che le equazioni che governano il clima non hanno una soluzione analitica rigorosa – in sostanza, non possono essere risolte in modo esatto- ma solo approssimate numericamente al computer e che, quindi, la climatologia non sarebbe una scienza esatta, ma piuttosto un mero esercizio di modellistica su cui non fare troppo affidamento.



Zichichi citava spesso una frase del fisico John von Neumann per mettere in discussione gli assiomi dell’IPCC “Con quattro parametri liberi costruisco un modello matematico che dimostra che gli elefanti volano”. In generale, il “parametro libero” di un’equazione o di un modello è una sorta di “manopola di regolazione” di un macchinario complesso: quando una teoria è incompleta, o il sistema è troppo complicato, come il clima, gli scienziati inseriscono nei modelli delle “manopole” che possono essere “ruotate” finché i risultati non combaciano con la realtà osservata. Sulla base dell’umile esperienza dello scrivente quello che dice Zichichi è vero perfino per situazioni fisiche totalmente deterministiche, come per esempio l’evoluzione del sistema solare. Figuriamoci per sistemi dove dominano parametri stocastici come nella Climatologia. Si comprende così come la sua “azione divulgativa” fosse divisiva e fosse stata anche violentemente attaccata.



L’episodio più grottesco è stato quello che ha visto protagonista il matematico Odifreddi. Il nano “Egolo” (così lo appellavano i suoi studenti!) restituì il premio Peano, quando venne a sapere che lo stesso premio stava per essere conferito a Zichichi. In conclusione il valore scientifico di Antonino è stato fuori discussione, tuttavia ci sono alcune falle nella sua concezione epistemologica della scienza. La prima, la più grave è quella di aver limitato il perimetro della scienza a quello del piccolo laboratorio sperimentale galileano. Non ha riconosciuto la stessa dignità al più grande laboratorio esistente che è la natura ed il Cosmo. La seconda falla è quella di aver negato pari dignità ad altre forme di scienza, diverse da quelle galileane, ma le cui conquiste sono state davvero ugualmente straordinarie. Basti pensare ai progressi che si sono avuti nel campo della Medicina, Biologia, Psicologia o della Sociologia. Rimane comunque encomiabile ed efficace il suo impegno per conciliare Scienza e Fede. In questi ultimi decenni sono state seminate delle straordinarie pietre miliari a riguardo come le encicliche “Fides et Ratio” e la “Laudato sì” , nonché quell’enciclopedico lavoro di Bollorè e Bonnassies: “Dio la Scienza le Prove”. Lavoro che ha toccato in modo sistematico tutti i temi cari a Zichichi. Mi arrivò l’invito del mio caro amico Giancarlo da Potenza per presentarlo ed animare una tavola rotonda con gli autori, ma impegni familiari me lo impedirono. Spero ci possa essere una nuova occasione per tentar di volare su questi argomenti.

Matera 12 Febbraio 2026 Francesco Vespe