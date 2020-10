Poteva l’artista misterioso ” Z’Eta” starsene con le mani in mano dopo aver disseminato di opere di diverso taglio, tema e tinte i negozi di Corso Umberto a Bernalda ( Matera) ? Certamente no… ed eccolo ricomparire con un’opera saldata con i tubi dell’innocenza dei bimbi e i colori del mondo dei cartoon, ispirato a un personaggio simpatico delle teleradiowebcomunicazioni. I ragazzi lo hanno riconosciuto subito nella vetrina di ingresso del ristorante Bernaldabella (ex Locandiera) attratti anche dal profumo di pietanze buone, che invitano a sedersi a tavole. L’installazione è di quelle accattivanti, semplice e simpatica allo stesso tempo, e con un occhio che strizza l’occhio ai colori calcistici nerazzuri: interisti, bergamaschi o pisani. ”Z’Eta” ha preso nota e niente di più facile che tifosi bianconeri, rossoneri, azzurri o giallorossi si facciano avanti. Installazioni allo stadio? Perchè no. E palla al centro in attesa di tornare a riempire gli spalti, con sciarpe e striscioni. Nel frattempo, dopo la pubblicazione del servizio https://giornalemio.it/cultura/z-eta-come-bansky-e-larte-contagia-bernalda/ , continuano ad arrivare segnalazioni di altre opere di ”Z’Eta” comparse anche in luoghi istituzionali. Arte in movimento e prima o poi potrebbe arrivare dove meno ve lo aspettate…