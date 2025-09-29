ZES Cultura Matera: laboratorio di beni comuni o occasione mancata?

La proposta di una ZES Cultura a Matera rappresenta un passaggio cruciale per il destino del Mezzogiorno e della Basilicata. Non un mero strumento tecnico-amministrativo, ma un progetto che può ridisegnare il rapporto fra istituzioni, comunità e territorio. Matera, da “città della vergogna” a Capitale Europea della Cultura 2019, è oggi simbolo di una rigenerazione possibile, di un laboratorio di amministrazione condivisa e di sviluppo inclusivo. La sfida è evitare che l’ennesima “grande idea” si traduca in una promessa mancata, come già accaduto con altre forme di ZES.

Beni culturali come beni comuni

L’orizzonte più innovativo è quello che interpreta i beni culturali come beni comuni, in linea con la Convenzione di Faro (2005): patrimonio non solo da conservare, ma da vivere, in cui le comunità non sono spettatori passivi ma attori attivi (heritage communities). In questa prospettiva, la ZES Cultura non può ridursi a distretto economico, ma deve diventare infrastruttura di democrazia sostanziale, rafforzando cittadinanza, capitale sociale e qualità della vita condivisa.

L’interesse generale come criterio guida

La differenza tra una politica di sviluppo virtuosa e una deriva speculativa sta tutta nella centralità dell’interesse generale. La sussidiarietà verticale, che delega ai privati logiche di profitto, rischia marginalizzazione ed esclusione. La sussidiarietà orizzontale, invece, costruisce co-gestione tra istituzioni e cittadini, promuovendo innovazione responsabile. La ZES Cultura ha senso solo se assume questo criterio come bussola: non un polo turistico-consumistico, ma un dispositivo per accessibilità, inclusione e continuità intergenerazionale.

Matera e l’area lucano-apula come laboratorio

Matera ha attraversato traiettorie di rigenerazione cruciali: lo svuotamento dei Sassi, il borgo olivettiano e quelli del ‘risanamento’ – esempi della meglio cultura urbanistica dell’epoca, il riconoscimento UNESCO (1993), Matera 2019 con i suoi successi e le sue ombre (espulsione di attività storiche e di abitanti dai Sassi; turisticizzazione spinta e non goveernata). La Basilicata ha investito in cultura con 490 milioni del programma europeo Cultura e Sviluppo, ma la tensione fra profitto privato e interesse generale resta aperta. L’area apulo-lucana offre esempi virtuosi che intrecciano paesaggi, identità comunitarie e turismo lento. La ZES Cultura dovrebbe inserirsi in questo quadro, rafforzandolo.

Patrimonio come inclusione e pace

Il patrimonio culturale non è solo memoria, ma futuro condiviso. In chiave intergenerazionale, la cultura è ponte fra generazioni e strumento di coesione. Una ZES Cultura radicata nei beni comuni può garantire:

Inclusione sociale (spazi diffusi e accessibili come presidi di cittadinanza).

Dialogo interculturale (ponte tra identità diverse in un Mediterraneo attraversato da migrazioni).

Pace e coesione (cultura come collante sociale, contro divisioni e mercificazione).

Opinioni di parte: i rischi evocati da Acito

Alcuni contributi critici — come le riflessioni dell’ing. Vincenzo Acito — hanno sottolineato rischi e urgenze, denunciano carenze di cultura d’impresa, il pericolo di “cattedrali nel deserto”, l’urgenza di un Soggetto Gestore forte e selezionato con bando internazionale. Al tempo stesso, richiamano opportunità di integrazione tra enti locali (ITS, CTE, ISIA, CSC, Academy) e il coinvolgimento dei giovani “ritornati” e “arrivati”. Pur non condividendole appieno, queste posizioni invitano comunque a non sprecare il tempo disponibile e a dotarsi di una governance trasparente.

Il punto di vista politico: le critiche di Roberto Cifarelli

Un’altra voce significativa è quella del consigliere regionale Roberto Cifarelli (PD), che mette in guardia contro i limiti strutturali delle ZES. Cifarelli condivide le preoccupazioni di Confindustria sulla scarsa efficacia della ZES unica, che in Basilicata ha prodotto pochissime richieste di investimento. A suo avviso, l’assenza di una politica industriale regionale e i continui cambiamenti di governance (dal Ministero per il Sud alla Presidenza del Consiglio, con sostituzione di commissari) hanno rallentato tutto, vanificando anni di lavoro e lasciando le imprese in incertezza. Anche sulla ZES Cultura, il nodo è quello delle risorse: senza fondi certi e regole stabili, progetti come la “fabbrica giardino” rischiano di restare sulla carta. Per questo Cifarelli chiede alla Regione Basilicata di assumere un ruolo più coraggioso e proattivo, incalzando il Governo nazionale per garantire tempi certi, risorse sicure e una strategia chiara.

Indicatori di credibilità

Alla luce di questi contributi, la ZES Cultura potrà dirsi credibile solo se garantisce:

Certezze sulle risorse (fondi garantiti e tempi certi di erogazione).

Trasparenza e partecipazione (atti pubblici, assemblee, consulta civica).

Non consumo di suolo (priorità a rigenerazione e riuso, es. ex Barilla).

Rete policentrica (integrazione tra Matera, La Martella e quartieri).

Governance chiara (equilibrio tra responsabilità forte e controllo civico).

Impatto territoriale misurabile (occupazione qualificata, inclusione, accesso diffuso).

Conclusione

La ZES Cultura a Matera è un’occasione storica, ma fragile. Le opinioni critiche di parte (Acito) e le valutazioni politiche (Cifarelli) ci ricordano che senza governance trasparente, risorse certe e un disegno chiaro il progetto rischia di fallire come altre ZES. Solo un radicamento nell’interesse generale e nella partecipazione civica può trasformarla in paradigma nazionale ed europeo: patrimonio come bene comune, volano di rigenerazione democratica e promessa di futuro per Matera, la Basilicata e il Mezzogiorno.