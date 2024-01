Zang! Per il Bozzetto di Depero la Regione se ne faccia una ragione…

…e, di nuovo Zang!, per citare il creativo Marinetti, la Regione Basilicata presti pure il bozzetto che è in quel di Potenza, per esporlo – fino all’8 aprile- nella mostra ‘’ Futurismo italiano, ilI contributo del Mezzogiorno agli sviluppi del Movimento’’ allestita a Matera, alla Sala delle Arcate d Palazzo Lanfranchi. La richiesta viene dal curato di quell’evento culturale, Massimo Duranti, che ricostruisce le tappe di quel bozzetto realizzato da Fortunato Depero negli anni Trenta e del quale abbiamo parlato nel servizio del 27 ottobre 2023 con una intervista al critico d’arte lucano Giuseppe Appella https://giornalemio.it/cultura/depero-e-i-bozzetti-su-matera-e-potenza-appella-ecco-come-e-andata/. Non entriamo nel merito del percorso e delle fortune deperiane sull’esperienza di quel bozzetto, che riprendeva lo stemma della Città dei Sassi e quel Bue nei tratti futurista. Ma auspichiamo che l’opera deperiana, sia pure in prestito, possa essere ospitata per gli ultimi due mesi e passa della mostra materana. La Regione, in questa fase, è presa da altre emergenze e da un clima da campagna elettorale che si sta riscaldando, futuribile più che futurista, viste- finora- le incertezze sulle candidature. Ci vorrebbe una raffica di Zang! Tumb Tumb e altri suoni prorompenti per dedicare un minimo di attenzione alla apprezzata mostra materana sul futurismo nel Mezzogiorno. Depero, pensaci tu…dal Paradiso degli artisti. Attendiamo un segno dalla costellazione di via Anzio.



IL PUNTO SUI BOZZETTI DI FORTUNATO DEPERO PER LO STEMMA DI MATERA

Come speravo e come era immaginabile, dopo l’inaugurazione della mostra “Futurismo italiano, il contributo del Mezzogiorno agli sviluppi del Movimento ” da me curata, aperta a Matera il 20 ottobre dello scorso anno e prorogata fino al 9 di aprile al Museo Nazionale di Matera, il piccolo “giallo”, senza il morto ma con numerosi interrogativi sulla storia di un’opera d’arte, ha trovato la soluzione, o quasi.

Solo da poco ho avuto modo di leggere dal Blog “Giornale mio” del 27 ottobre dello scorso anno l’intervista, corredata da una immagine, di Franco Martina a Giuseppe Appella, noto critico e storico – al quale, pure, chiesi un contributo per il catalogo, ma declinò l’invito per altri impegni – nella quale si fa, alfine, luce sulla storia dello stemma di Matera realizzato da Depero,

Afferma Appella che nel 1981 portò a Matera Carlo Belli in occasione di una mostra ospitata al Circolo La scaletta diretto da Franco Palumbo, e che durante la cena Belli ricordò il suo rapporto con Depero e raccontò degli stemmi delle 96 province che il futurista trentino realizzò nel 1938, pubblicati da De Agostini. Successivamente, Palumbo ne verificò la disponibilità e ne propose l’acquisto alla Regione che accettò.

La tavola su Matera, è stata da me inseguita per mesi, ma solo mentre stavamo allestendo la mostra ne abbiamo scoperto la collocazione. Troppo tardi per poterla richiedere di nuovo! Ma andiamo per ordine! Fortunato Depero, di Rovereto, uno dei protagonisti del Futurismo, ha avuto rapporti significativi col Mezzogiorno dove ha lasciato segni importanti in occasione di soggiorni e partecipazioni innumerevoli a mostre. Non poteva dunque non essere ampiamente rappresentato nella rassegna che stavo preparando. Nelle ricerche avviate già nell’ottobre del 2022 venne fuori la notizia dell’esistenza in Regione un bozzetto di Depero con lo stemma di Matera di proprietà della Regione: una notizia che era apparsa il 25 giugno del 2017 su “Sassi live” riportava la testimonianza dell’artista Franco Di Pede, raccolta da Michele Capolupo, corredata da una immagine dello stesso, che faceva luce -si rivela solo ora, in parte- sulla storia di quel bozzetto. Si raccontava di un concorso del 1938 Indetto dal Comune al quale Depero avrebbe partecipato senza vincerlo. Inoltre, Di Pede raccontava di una mostra da lui curata “Omaggio al Futurismo” allo Studio Arti Visive di Matera nel dicembre del 1973 con una personale di Depero.



Seppure con quelle poche informazioni, ma in possesso dell’immagine a corredo dell’appello di>Di Pede, chiedemmo alla Regione il prestito del bozzetto, richiesta seguita da telefonate a vari livelli, tutte senza successo perché nessuno sapeva di un Depero in possesso della Regione, tant’é che non risultava neanche nell’inventario dei beni mobili della Regione stessa.

E però il rapporto Depero-Matera si materializzò fra le opere del museo di Rovereto che conserva la sua produzione, dove rinvenni un bozzetto praticamente identico a quello pubblicato su “Sassi live”, salvo per alcuni colori e per la didascalia a corredo della tavola che ne indicava come destinatario non il Comune, ma il “Dopolavoro aziendali d’Italia” di Matera, 1936. Il giallo si infittiva e Di Pede, alla mia notizia che alla Regione affermavano di non possedere nessun Depero, mi rispose con una risata dicendomi che lo aveva da poco visto appeso in una sala riunioni. Neanche questa precisazione comunicata a vari soggetti in Regione ebbe effetto! Non rimaneva altro che fare un sopralluogo, ma la dott.ssa Condorelli, del Museo Nazionale, che collaborava alla mostra, ebbe la semplice, ma intelligente idea di cercare nel web una generica sala riunioni della Regione e così l’arcano fu presto scoperto: la tavola, di non piccole dimensioni (50 x 40 cm.), faceva bella mostra di sé in una fotografia della Sala Verrastro della Giunta regionale, nella quale, constato ora, c’è anche appeso lo stemma deperiano di Potenza come affermato da Appella. Amministratori, funzionari e giornalisti che praticano quotidianamente quella sala da anni, non hanno mai posato l’occhio sulle due tavole e sulla firma! Oppure pensavano fossero di chissà quale grafico. Il Sindaco di Matera, all’inaugurazione mi disse che avrebbe esaminato la faccenda, ma allora sembrava che la tavola fosse finita in Regione non si sa per quale ragione. Solo ora sappiamo che fu acquistata. Ora mi auguro che sarà stata inventariata fra i beni mobili della Regione considerato che ha anche un non trascurabile valore venale! Il giallo non è del tutto risolto perché a esaminare e confrontare attentamente le due immagini dei bozzetti pubblicati sui siti sopra ricordati e quella dell’opera in mostra a Matera proveniente dal MART, si evidenziano tre distinte opere, seppure differenti l’una dall’altra per la posizione della firma, per i colori del profilo e per il tipo di carattere col quale l’artista scrisse Matera, come si può verificare dalle immagini allegate. C’è insomma una versione di troppo!



Per concludere, se la Regione intendesse accedere alla vecchia richiesta di prestito, potremmo esporla nella mostra di Palazzo Lanfranchi aperta fino all’8 aprile. Come curatore ne sarei lieto, come immagino la direzione del museo. Per il resto, il Sindaco di Matera, che non potrà più rivendicarne la proprietà perché non veritiera la notizia del Concorso bandito a suoi tempo dal Comune, potrà sempre chiederne il prestito per esporla in una occasione culturale.

Massimo Duranti

Curatore della mostra “Futurismo Italiano. Il contributo del Mezzogiorno agli sviluppi del Movimento”