Zagor, Tex e tanti ”quadri-fumetto” nell’arte di Pietro Ditaranto

Sono i protagonisti di una stagione dei fumetti che hanno contrassegnato le letture e l’infanzia di tanti, prima dell’avvento degli eroi della dimensione tecnologia e creativa giapponese, con tanti autori di fumetti del BelPaese che hanno fatto sognare l’epopea del vecchio west con Tex Willer, Zagor e i tanti protagonisti che li hanno affiancati. C’è chi, quei fumetti, li colleziona e non se disfarebbe mai e chi ha preferito fare spazio in casa o in cantina, mandandoli al macero o in discarica. Ma i rifiuti sono una risorsa e, sapientemente trattati, possono tornare a nuova vita nel solco di un percorso di ricerca, che ha portato l’avvocato e artista bernaldese Pietro Ditaranto a tirar fuori opere d’arte che propongono una nuova cultura dell’arredo e di vivere il rapporto con la natura. L’ultima intuizione ha riguardato i fumetti e, in particolare, le copertine, salvati dalla filiera del riciclo. E con un risultato narrativo e grafico davvero efficace, che stimola la voglia di ricercare e immaginare storie lungo sierre, fiumi, villaggi, tra appostamenti e duelli con il cattivo di turno.



A ”sfogliare” i quadri- fumetto di Pietro Ditaranto c’è davvero l’imbarazzo della scelta in quale storia entrare, per le diverse fasce di età. Tex, Zagor, il Comandante Mark, Nick Raider, Dylan Dog e a breve anche Topolino, Paperino e via elencando per un progetto tutto dedicato ai piccoli.Ma di questo parleremo dopo il prossimo ”recupero” e con le nuove tavole di libera composizione di Pietro…