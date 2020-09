Ci siamo capitati in settimana, attratti da un passaparola, che ci ha incuriosito per le tante creazioni artistiche (quadri, sculture saldate, decorazioni a tema ) esposte nelle vetrine di vari negozi di Corso Umberto, il salotto buono di Bernalda (Matera). E l’effetto è di quelli che stimola curiosità anche tra quanti sono a digiuno d’arte, ma sono colpiti – comunque- da quel tocco creativo che lascia il segno. A cominciare dalla firma dell’anonimo artista che si firma ”Z’Eta” per spaziare dall’ultima lettera dell’alfabeto alla prima, per un linguaggio espressivo senza età, perchè l’arte è ricerca, coglie l’attimo e non ha tempo. Inutile chiedere dell’autore, che deve essere davvero un figlio dei tempi,immerso nella dimensione del fare e con un occhio particolare per l’economia del riciclo.



E così un vecchio motociclo con cassone, tinteggiato di rosso, con lo sfondo di un orologio e un occhio dai tratti precolombiani, e un estintore manuale che ha spento da tanti fuochi di passione o incendi di sterpaglie, sono l’emblema di un arcobaleno di sensazioni che ”Z’Eta” ha allestito in un vecchio ambiente di lavoro.



Dalla Terra alla Luna con la missione Apollo 11 e un anniversario da ricordare con una sequenza di quadri da allunaggio.



Spazio alla musica con un assemblaggio di saldature metalliche che disegnano un sassofono o simulano un minigeneratore di corrente, mosso dal vento di ventilatori in disuso. Un soffio d’arte, intenso, che raggiunge le diverse fasce di età con ” Z’Eta” che tira fuori

il bersaglio delle freccette alla ricerca di un centro di gravità permanente, per dirla con una note canzone di Franco Battiato, o mette in riga tubi, raccordi, dadi e bulloni per la sagoma di un pellirossa Camardensis.



Tanta voglia di viaggiare, spostarsi sui ritmi lenti di un carrello ferroviario stracolmo di suoni di campane tubolari o di giocare con il vortice di colori che ricordano i tratti del grande artista spagnolo Mirò o le mille sfaccettature dell’arte tribale. E così, con materiali di riciclo, restituiti a nuova vita che fanno arredo, tendenza, vengono fuori messaggi di pace, per stoppare il fuoco dei mitra, o di saggezza



con la civetta che ricorda l’incidere delle stagioni e quelle di un anno bisestile, il 2020, segnato dalla presenza, dalle apprensioni e dalla crisi causata dal virus a corona del covid 19. Per i negozianti di Corso Umberto l’ospitalità data a ”Z’Eta” resta un momento di speranza, incoraggiamento a guardare avanti,facendosi ”contagiare” dall’arte e da una delle qualità più intense e positive dell’uomo: la creatività. E questo grazie a ” Z’Eta” che come l’arcinoto ”Bansky’ continua a produrre nell’assoluto anonimato e non è detto che prima o poi non si faccia vedere in altri centri e Paesi, perchè l’arte non ha tempo e nè barriere come la libertà.