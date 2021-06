“VoxLIBRI non va in vacanza! Il programma televisivo, condotto da Antonio Orlando, in onda su Bom Channel, canale 68 del digitale terrestre nazionale e su 30 emittenti regionali a cadenza settimanale, continuerà ad andare in onda anche nei mesi di luglio e agosto con una nuova versione. Un’intervista da 20 minuti e i servizi già noti “Ti presento il mio libro” (video messaggio o booktrailer da 1 minuto) e “Gli imperdibili”(passaggio della copertina del libro).”

E’ quanto si legge in un comunicato in cui si rende noto che:

“Si sono tenute, infatti, nei giorni 26 e 27 giugno 2021 a Metaponto (Matera) in Piazza Giovanni XXIII, le registrazioni delle nuove puntate che verranno inserite nel palinsesto estivo del format televisivo.

Gli scrittori Fabiano Pini, Mimmo Leonetti, Monica Sabella, Yvan Rettore, Vincenzo Lusa, Salvatore Calciano, Renato Romano, Giuseppe Costantini, Alberto Magatti, provenienti da ogni angolo d’Italia hanno raggiunto la città di Pitagora, dove il filosofo greco insegnò, visse e morì, per presentare i loro libri e raccontarsi nelle interviste curate da Antonio Orlando.

Proprio nell’Agorà principale, location dello speciale, è installato il monumento dedicato al Maestro ritratto con sguardo sapiente e con la mano ferma che indica la summa della sua sapienza: la tetrade, il tetraedro, il solido perfetto racchiuso in triangoli in cui è espressa la sacra tetraktys.

Un altro tassello raggiunto per programma televisivo che non si è mai fermato, nonostante le contingenze pandemiche: ricordiamo le registrazioni delle interviste skype avvenute in questi 13 mesi, ogni settimana.

Il programma televisivo ripartirà con la sua 5ª stagione nel mese di settembre.”