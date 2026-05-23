Voci dalla memoria dei Sassi.All’Unitep un ponte da ricostruire

A confermarlo le tante interviste agli ex residenti del documentario realizzato dall’Università della terza età dell’educazione permanente di Matera, https://giornalemio.it/eventi/sabato-proiezione-del-docufilm-voci-della-memoria-la-storia-di-chi-abito-i-sassi/, che ha fatto registrare una presenza da tutto esaurito( gente in piedi) e consensi su quanto raccontato. Così le condizioni di vita nei ”lamioni”, con quel particolare del cantero, pitale ” u’ quondr” per raccogliere i bisogni igienici della famiglia, il piatto unico della ”cialledda” calda o fredda, il lavaggio della biancheria messa a mollo per giorni nei ”cofani” di argilla colmi d’acqua, insieme alla ”l’ssiv” la lisciva prodotta dalla cenere delle piante, il letto imbottito di foglie di granturco, la lavorazione del pane ”trmbè” fatto in caso con lievito madre fino alla cottura nel forno di quartiere, il duro lavoro nei campi raggiunti con il carretto ”u’ train” condotto dal mulo e poi la ‘indimenticabile” vita del vicinato. Pochi andavano a scuola. Ma dall’asilo di piazzetta Garibaldi ci sono passati tutti. Uno spaccato della vita negli antichi rioni di tufo, simbolo della civiltà contadina, che chiede una ”ricucitura” di un’anima lacerata, come abbiamo sentito in occasione deì 70 anni del rione Serra Venerdi https://giornalemio.it/cronaca/70-candeline-per-serra-venerdi-il-rione-ricorda-ed-e-parrocchiaesempio-di-comunita/ o della Settimana olivettiana al borgo La Martella https://giornalemio.it/cultura/quella-comunita-concreta-voluta-da-adriano-olivetti-per-la-martella/ .



Eventi che hanno portato a ulteriori riflessioni sui diversi aspetti di quella pagina di storia sociale, culturale, economica di Matera, con le testimonianze raccolte dall’Unitep di uomini e donne, di diverse fasce di età, ma anche di intellettuali come Giovanni Caserta, Pasquale Doria, Pancrazio Toscano, Antonio Montemurro,che ha recitato una poesia sulla ‘memoria’ dei Sassi, sindacalisti come Eustachio Nicoletti, fotografi è il caso di Michele Morelli, scrittori come Francesco Paolo Francone, per citarne alcuni (l’elenco è nei titoli di coda del lavoro) Ed è quello che stato fatto, ha rappresentato per le famiglie destinatarie di nuovi alloggi al Piano e nei borghi tra gli antichi rioni di tufo, i Sassi,e l’occasione mancata pur prevista dalla prima legge speciale del 1952 che prevedeva risanamento e abbattimento o chiusura degli ambienti malsani. Ma di fatto si procedette al trasferimento di una antica città contadina e artigiana, che aveva abitato per secoli nel Sasso Barisano e nel Sasso Caveoso, come aveva scritto Carlo Levi nel ” Cristo si è fermato a Eboli”. E quella fu una situazione prevedibile, che portò a un disagio mai colmato con la rottura dei legami del vicinato, avvertito dagli assegnatari dei nuovi alloggi,ancora più marcato al borgo La Martella, dove era stata attivata con una fase iniziale entusiastica dal progetto di ”Comunità” dell’imprenditore piemontese illuminato Adriano Olivetti.



Qualcosa si è fatto con alcuni progetti, come quello dell’architettura della vergogna, durante l’anno di Matera capitale europea della cultura 2019. Poi interventi isolati ma che vanno raccordati e relazionati, questa è un’altra sfida, con la percezione che i materani di oggi- ormai alla terza generazione- hanno dei rioni Sassi e, naturalmente, i turisti. Gli abitanti temporanei che, per mancanza di tempo, o per altri motivi, hanno una conoscenza poco approfondita della storia dei rioni Sassi, colpiti dall’unicità dei luoghi ” patrimonio dell’Unesco” o dal clichet di ”set naturale cinematografici”. Una visione ”turistica”, con escursioni e visite mirate, degustazione della cucina locale e di un tempo e i selfies e le foto a raffica da immortalare. Narrare per conoscere. Si parla ormai da un ventennio dell’apertura di un museo demo etnoantropologico, completato nel Sasso Caveoso, ma del quale si sa poco o nulla su contenuti e gestione. Nel frattempo che il lavoro sulla memoria dei rioni Sassi (il loro nome si scrive in maiuscolo…) passi nelle scuole. Un tuffo nella memoria serve a scoprire e a rinsaldare le radici di una comunità, facendo lavorare anima e cervello. Ma, e lo diciamo al presidente dell’Unitep Costantino Dilillo, lasciamo fuori l’intelligenza artificiale….Allora,negli anni ’50, non c’era e le comunità dei vicinati erano unite dal collante della narrazione, della creatività e della solidarietà.

ALCUNI MOMENTI E PROTAGONISTI DELLA SERATA



