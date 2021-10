Un vuoto difficile da colmare per quanto Pietro Andrisani, sopratutto per la musica in particolare e la musica in generale, ha fatto a Matera, la Basilicata e in altre città che hanno saputo apprezzarne impegno, intuizioni. Ne abbiamo parlato nel ricordo https://giornalemio.it/cultura/sul-pentagramma-del-sapere-leredita-del-maestro-pietro-andrisani/ e avuto conferma nei vari commenti e riflessioni raccolti con la sua dipartita. Tra questi il maestro Saverio Vizziello, che ne ha ricordato professionalità e impegno nel recupero e valorizzazione delle tradizioni musicali per la Basilicata. Annuncia iniziative per ricordarne l’opera e se possibile per valorizzare, attraverso il Conservatorio ” E. R Duni” di Matera il suo corposo ”lascito bibliotecario. Per gli allievi e gli studiosi un’eredità preziosa da studiare e da ”eseguire” in concerti.



LA NOTA DI SAVERIO VIZZIELLO

IL CONSERVATORIO DUNI DI MATERA RIMPIANGE LA SCOMPARSA DI PIETRO ANDRISANI MUSICISTA, MUSICOLOGO, ORGANIZZATORE MUSICALE DI GRANDE PRESTIGIO CHE HA COSTITUITO LA STORIA DEL RECUPERO DELLE TRADIZIONI MUSICALI DELLA BASILICATA. IL MAESTRO ANDRISANI CON LA SUA LUNGA ESPERIENZA AL CONSERVATORIO DI NAPOLI E POI CON L’ORCHESTRA SCARLATTI DELLA RAI DELLA CITTA’ PARTENOPEA HA SEMPRE AVUTO UNO SGUARDO PARTICOLARE PER LA TRADIZIONE MUSICALE LUCANA E PER I GRANDI MUSICISTI DI QUESTA TERRA IN PARTICOLARE PER EGIDIO ROMUALDO DUNI, GIOVANNI MARIA TRABACI, GESUALDO DA VENOSA, STROZZI E TANTI ALTRI. IL CONSERVATORIO DELLA CITTA’ CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA, CHE MI ONORO DI DIRIGERE, AUSPICA CHE LA FIGURA DI ANDRISANI POSSA ESSERE ONORATA DOVUTAMENTE E PROVVEDERA’ AD ISTITUIRE DELLE INZIATIVE PER FAVORIRNE LA MEMORIA E AL CONTEMPO SI AUGURA DI POTER RACCOGLIERE IL LASCITO ANCHE BIBLIOTECARIO DI QUESTO GRANDE RICERCATORE POTENDO VALORIZZARE LE SUE RACCOLTE DI PARTITURE ANTICHE.

SAVERIO VIZZIELLO