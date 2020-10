Quando si mettono da parte telefonino e la dimensione irreale, alienante e autoreferenziale dei social e si torna alla realtà, con un tuffo nel passato di 70 anni fa e passa, e allora ci si chiede come si riusciva a vivere in ambienti malsani, con poca luce, senza servizi e con gli animali da cortile in fondo a una casa scavata nella roccia e delimitata da conci di tufo, come era per tante famiglie dei rioni Sassi. Ed è quello che è capitato alla comitiva di escursionisti materani di ” Sei di Matera se…”, guidati dall’arrembante pro sindaco Antonio Serravezza, che hanno visitato anche una Casa Grotta. La sequenza fotografica che segue è una testimonianza, per grandi linee, di quello che erano stili e abitudini di vita di quella civiltà che abbiamo avuto modo di sentire dalla viva voce dei protagonisti. Ci sono le condizioni per mettere sù un ”reality” sulla vita nei Sassi. Passiamo suggerimento e spunti alle società che si occupano di questo genere. Sarebbe una esperienza indimenticabile…sulle tracce di Carlo Levi, Ernesto De Martino, Henry Cartier Bresson e le relazioni sociologiche e politiche di studiosi e ricercatori di varie epoche.



RICORDI DELLA VITA IN CASA GROTTA

Per tutti noi, oggigiorno, tutto è sempre scontato. È bastato girare la pagina per ritrovarci nel secolo in cui tutto corre velocemente facendoci dimenticare da dove arriviamo e come vivevano i nostri genitori e i nostri nonni. Nei rioni Sassi non tutti vivevano in normali abitazioni ma in case grotta dove tutta la vita familiare aveva vita in ogni ora del giorno. Sfido chiunque a trovare un angolo di quelle case dove non era sfruttato. Chi era proprietario terriero si poteva anche permettere persino un rudimentale mulino dove far girare in cerchio il mulo per far girare la ruota in pietra per ricavare la farina necessaria per il pane quotidiano. La cosa molto interessante è che in un ambiente quasi unico venivano ricavati tanti ambienti che oggigiorno nelle nostre case attuali siamo abituati ad avere come scontati. La camera da letto, il bagno, la cucina.

Tutto questo ci deve far riflettere e far capire che siamo fortunati grazie ai sacrifici dei nostri predecessori che sono stati capaci di uscire da un contesto malsano per farci oggi andare a guardare da dove loro sono partiti per regalarci la nostra attuale vita moderna è piena di comodità. Non dimentichiamocelo!