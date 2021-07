Dolce come l’armonia dei suoni o come il miele delle industriose api nelle ”vucchiare”, gli alveari naturali del passato che contribuivano a integrare il reddito degli agricoltori e di una economia semplice, legata al ciclo delle stagioni. E dalla vulcanica creatività di Loredana Paolicelli, direttore artistico del ”Viva Verdi Multikulti” non poteva che partire una provocazione per decine di compositori che si sono cimentati su un lavoro poco conosciuto del compianto professor Lello Giuralongo, attento ai fatti e alla cultura del territorio. Domenica 11 luglio il riconoscimento a quel lavoro con la prima data della rassegna, che prevede ballate, teatro musicale, laboratori, masterclass,un omaggio ai 100 anni dalla nascita del fisarmonicista Astor Piazzola, le prime esecuzioni assolute del concorso internazionale di composi zione ” Concavo& Convesso” , che caratterizzeranno il cartellone estivo, della 25^ edizione del festival musicale organizzato dall’associazione Arterìa. A presentarlo il direttore artistico Loredana Paolicelli, nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato ,la direttrice del Museo Nazionale Matera, Annamaria Mauro, la dirigente dell’ufficio sistemi culturali della Regione Basilicata, Patrizia Minardi, la direttrice artistica del Vivaverdi Multikulti, Loredana Paolicelli, la curatrice del concorso “Concavo&convesso”, Alessandra Giura Longo, il vice presidente di Arteria, Mirko Macina, il segretario di Arteria, Antonio Chiarello e il segretario provinciale di Cgil Matera, Eustachio Nicoletti.

L’esordio domenica 11 luglio, presso il Museo archeologico “Domenico Ridola” , alle 19.30 con le prime esecuzioni e le premiazioni di quattro autori del concorso” Concavo & Convesso”.



Nel corso della serata saranno eseguite composizioni ispirate a una lavoro dello studioso di storia locale Raffele Giuralongo ” La Ballata della Vucchiara oppure tutto il miele è finito!”. A luglio, tra gli altri, sono programmati i concerti sulle strade del jazz del genere gipsy e l’omaggio su ” tango e vita” di Astor Piazzolla . A settembre sono in calendario gli appuntamenti teatrali con ” Frammenti di Medea”, del teatro musicale con il lavoro ” Fior di Papavero” . Gli organizzatori hanno messo a punto anche il cartellone autunnale, da ottobre a dicembre 2021 in continuità con le finalità del ” Viva Verdi” che promuove un confronto continuo fra generi, esperienze e forme espressive differenti.



IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

VIVAVERDI ESTATE

Domenica 11-07-2021

CONCAVO & CONVESSO

call for score

Prime assolute e Premiazioni

Ensemble Contemporain Concavo & Convesso

Alessandra Giura Longo, flauto e flauto basso, voce, oggetti

Pierre-Stephane Meugé, sassofoni, voce, oggetti

Michele Lomuto, trombone, voce, oggetti

Silvia Tarozzi, violino, voce, oggetti

Deborah Walker, violoncello, voce, oggetti

Françoise Rivalland, cymbalom, percussioni, voce, oggetti

Presenzieranno:

Vinko Globokar , Pierre Stephane Meugè, giuria

Gianluigi Mattietti, musicologo e compositore, stampa specializzata

Musiche dei Compositori vincitori:

Cameron Graham (UK)

Lehad Reid (USA),

Maria Teresa Treccozzi (Italia )

Matteo Tundo (Premio Compositore Lucano)

Programma:

Prime assolute

Leah Reid “La Ballata”

Maria Teresa Treccozzi “Geometrie della terra”

Matteo Tundo “Alveari d’ombra”

Cameron Graham “Honey for Lello”

Coordinamento e direzione: Alessandra Giuralongo

Loredana Paolicelli

Museo Ridola

ore 19:30 – 22:00

SABATO 17-07-2021

MULTIKULTI

STRADE DEL JAZZ

3 set spettacoli nelle sale e giardini del museo

• G. Menzella, S.Savino, A. Tiri, F. Rondinone

• M. Orlandi, D. Pitoia , M. Ciccimarra, G. Pirro

• G. Pace, D. Di Fonzo, V. Di Fonzo,

G. Murgese, R. Puntillo

Museo Ridola

ore 20:00/23:00

SABATO 24-07-2021

MULTIKULTI

MY ART OF GYPSY JAZZ

P. Lazazzara , A. Ruffo, F. Clemente G. Magistro, A. Solazzo

musiche di Pietro Lazazzara

(CD Stradivarius Label 2020)

Museo Ridola giardini ch

ore 20

VENERDÌ 30-07-2021

MULTIKULTI

ANGELES Y DIABLOS

Tanghi e Vita di Astor Piazzolla (1921-2021) anniversario di 100 anni dalla nascita

Testi inediti Antonio Carmentano

Nuevo Quinteto

V. Abbracciante, L. Paolicelli,

F. Clemente, G. Fossanova, A. Carmentano Nando Irene voce recitante

Museo Ridola

ore 20

SABATO 04-09-2021

INTERPRETAZIONI

FRAMMENTI DI MEDEA

Prima rappresentazione

Testo di J. Anouhil

Drammaturgia a cura di Domenico Orlandi

Regia di Vincenzo Failla

Con

Elisabetta Rubini – Medea,

Mariapia Leone – Nutrice,

Erminio Truncellito – Giasone,

Domenico Orlandi – Creonte,

Giovanna Staffieri – Theokleia.

Teatro in Musica

Museo Ridola

ore 20

DOMENICA 05-09-2021

INTERPRETAZIONI

FRAMMENTI DI MEDEA – Replica

Testo di J. Anouhil –

Drammaturgia a cura di Domenico Orlandi

Regia di Vincenzo Failla

Con

Elisabetta Rubini – Medea,

Mariapia Leone – Nutrice,

Erminio Truncellito – Giasone,

Domenico Orlandi – Creonte,

Giovanna Staffieri – Theokleia.

Teatro in Musica

Museo Ridola

ore 20



VENERDÌ 17-09-2021

INTERPRETAZIONI

FIORI DI PAPAVERO

Prima rappresentazione

Teatro Musicale Contemporaneo

di Dario Carmentano e Grazia Lascaro

con Angela De Gaetano

voci fuori campo Nando Irene, Giovanna Staffieri, Anna Rosa Matera

Musiche Loredana Paolicelli

orchestrazione G. Borrelli

Regia A. De Gaetano

Museo Ridola

ore 20

SABATO 18-09-2021

INTERPRETAZIONI

FIORI DI PAPAVERO – Replica

Teatro Musicale Contemporaneo

di Dario Carmentano e Grazia Lascaro

con Angela De Gaetano

voci fuori campo

Nando Irene, Giovanna Staffieri, Anna Rosa Matera Musiche Loredana Paolicelli

orchestrazione G. Borrelli

Regia A. De Gaetano

Museo Ridola

ore 20

VENERDÌ 24-09-2021

INTERPRETAZIONI

MUSICHE DI SCENA DI FIORI DI PAPAVERO

Concertazione e direzione G.Borrelli Musiche Loredana Paolicelli

Nucleo Theatron Ensemble

Mate’ solisti lucani

Museo Ridola

ore 20

VENERDÌ 01-10-2021

MULTIKULTI

PHASE DUO + Federico Ferradina featuring

Bel Canto – Minimal Elettric Music

Museo Ridola ore 20

Seguirà cartellone autunno

EDUCATIONAL

MASTERCLASSES & LAB

mattina e pomeriggio – Sala Conferenze Museo Ridola

6 -11 LUGLIO 2021

Laboratorio di concertazione musiche nuove

a cura di Ensemble Contemporein Concavo & Convesso

8-10 SETTEMBRE 2021

Laboratorio registrazione delle musiche di scena Fiori di Papavero

15 OTTOBRE 2021

Lab di conductions

a cura di Francesco Cusa , percussionista jazz e compositore, docente di Percussioni

ore 10:30 – 13:30

ore 15:30 – 17:30

4 – 5 DICEMBRE 2021

Masterclass per Violoncello e musica da camera

a cura di Jacopo Francini , già primo violoncello ospite Opera di Roma, Teatro Verdi Trieste, Orchestra Tenerife. Docente di Musica da Camera in Italia e all’estero

ore 10:30 – 13:30

ore 15:30 – 18:30

OTTOBRE-DICEMBRE

corso di Alto Perfezionamento in Violino e musica da camera

a cura di Francesco Peverini, premio Vittorio Veneto, 1 vl. Ensemble musica contemporanea Parco della Musica di Roma. Docente di Musica da Camera ( 5 incontri )

ore 10:30 – 13:30

ore 15:30 – 18:30

OTTOBRE 2021 / GIUGNO 2022

Laboratorio annuale di Chitarra jazz e contemporanea ed improvvisazione

a cura di Donato Pitoia, chitarrista jazz e compositore, direttore artistico centro Visioni Urbane – Rionero (PZ)

Arkestra Lab associazione

18/19/20 DICEMBRE 2021

Materclass di Pianoforte e musica da camera

a cura di Alessandro Deljavan, pianista di chiara fama, premio Jury Van Cliburn, docente di Pianoforte in Italia e all’estero.

ore 10:30 – 13:30

ore 15:30 – 18:30

PRODUZIONI In RETE

Puglia e Basilicata

OMAGGIO A PIAZZOLLA

anniversario di 100 anni dalla nascita (1921-2021)

Castello di Lagonegro (PZ)

Marateale Edizione Premio di Cinema 2021

2021

ANGELES Y DIABLOS

Tanghi e vita di Astor Piazzolla (1921-2021)

Testo inedito di A. Carmentano

Nuevo Quinteto + Nando Irene voce

En PLEIn AIR Landmusic for Drums, Piano, Winds, Video Art & Pads

FIORI DI PAPAVERO – Replica

Teatro Musicale Contemporaneo

di Dario Carmentano e Grazia Lascaro con Angela De Gaetano

voci fuori campo

Nando Irene, Giovanna Staffieri, Anna Rosa Matera

Musiche Loredana Paolicelli

orchestrazione G. Borrelli

Regia A. De Gaetano

ENTI COFINANZIATORI | Patrocini

Comune di Matera | Regione Basilicata FSC |

MIC Ministero della Cultura

Museo Nazionale Archeologico Domenico Ridola Matera

APT Basilicata

SPONSOR UFFICIALE

Fondazione CARICAL

Collaborazioni e coproduzioni

Al Nour Associazione Bari

Matè Associazione Matera

Marateale premio cinematografico

Arkestra Lab associazione

Progetti in rete e cooperazioni internazionali

Progetto RIDA in rete con Scuole italiane e scuole in Danimarca, Portogallo e Albania

Creative Lab 2021 CIVILTÀ SonoRA – Arkestra Lab in rete con associazioni lucane

HOST SPONSOR / PARTNERS Matera

Hotel San Domenico

Guesthouse Limen

Casa Vacanze Casa Giura Longo

Sassi e Nuvole B&B

Tenuta Donna Maria

Casa Blanca

fondazione Sassi

Partners Tecnici

DIGIMAT srl

Masseria Riccardi

EMMEDUE salumi srl

Media partner

SassiLive, la Gazzetta del Mezzogiorno, Trm Tv

BIGLIETTI (Posto unico)

CONCERTI:

Intero €8,00

Ridotto €5,00

TEATRO IN MUSICA:

luglio e settembre

Intero €10,00

Ridotto €7,00

INGRESSO con inizio procedure anti Covid a partire da 30 minuti prima dell’evento

Ingresso RIDOTTO per

-Soci ordinari ARTErìa

-Unitep

-Visitatori del Museo Ridola (presentarsi con biglietto di ingresso del Museo)

Ingresso GRATUITO per soci sostenitori

PRENOTAZIONI la settimana precedente a ciascun evento tramite:

~> e-mail: prenotazioni@arteriamatera.it

~> WhatsApp: (+39) 335.1267243 (no sms)

INFO‪ amministrazione@arteriamatera.it‬

Cell.(+39) 333.4984245

STAFF

DIREZIONE E SEGRETERIA DI PRODUZIONE | PROMOZIONE E ACCOGLIENZA

Antonio Chiarello, Mirko Macina, Grazia Lascaro, Grazia Scialpi, Francesco Pompilio, Nicoletta Marzano

DIREZIONE

CONCAVO&CONVESSO

Alessandra Giuralongo

RICERCA

Dario Carmentano

DIREZIONE ARTISTICA VIVAVERDI

Loredana Paolicelli