Di anni ne ha messi da parte 81 e la voglia di imparare, fare, dire, trasmettere ai giovani la passione per la grafica e l’arte in generale c’è l’ha in testa, nelle mani e nel cuore da mezzo secolo buono. A ricordarlo un video fatto da allievi, amici e artisti che ha girato via social, come accade in questo periodo che ci tiene costretti, in serrata, ai “domiciliari’’ in quarantena come si dice in italiano o nell’incomprensibile anglicismo “Lockdown’’. Ma lui, Lu Vittorio Manno, di origine salentine, perché nato a a Squinzano (Lecce) nel 1939 e nella Città dei Sassi dal 1966, preferirebbe dire “stau ‘ccasa’’ (sto’a casa) che è meno tetro e quaresimale, ma ci dice che ci sta vicino e che apprezza telefonate, auguri per altri 100, come si dice dalle nostre parti. Che sempre Terra d’Otranto è, vista l’appartenenza culturale e geografica di una vasta area che dal Salento raggiunge Matera con i comprensori murgiano e metapontino. E non è il solo a ricordare queste comune radici. Del resto a fargli gli auguri ,per primo nel video, è un altro compaesano, quell’Angelo Rizzelli classe 1940 da Arnesano (Lecce) che con lui ha portato avanti tra sacrifici, soddisfazioni e qualche boccone amaro una scuola di grafica di livello internazionale che ormai, si avvia al mezzo secolo di attività, e ha fatto conoscere Matera, segni e territorio ovunque. Vittorio si sarà commosso per tanta vicinanza da quanti gli vogliono bene ,lo stimano e attendono che torni nei laboratori della “Grafica di via Sette Dolori’’ per festeggiare con un sorso di vino della cantina…e magari con un bocconcino di arrosto. Un po’ di pazienza. Lui sta a casa e ringrazia. La torta gliel’ha preparata l’affettuosa Santina e quando soffierà su tutte quelle candele si ricorderà della dolcezza di una bambina, figlia di una giovane coppia, che frequenta la “Grafica’’. E’ l’augurio della “piccina’’, l’ultimo del video, a un vegliardo della piastra e del bulino che nei Sassi continuerà a lavorare come un ragazzino. Auguri maestro, auguri “Mesciu’’ Vittorio . A presto. C’è da preparare quella mostra rimasta a metà…Quale? Quella per festeggiare te e i tanti appassionati e amici della Grafica che non vedono l’ora di ricominciare.